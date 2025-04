Slafkovský strelil gól, Montreal však prehral s Washingtonom 2:5

1. kolo play off NHL



štvrťfinále Východnej konferencie /na 4 víťazstvá/ štvrté zápasy:



Montreal Canadiens - Washington Capitals 2:5

(za domácich Slafkovský 1+0)

/stav série: 1:3/



New Jersey Devils - Carolina Hurricanes 2:5

/stav série: 1:3/



štvrťfinále Západnej konferencie /na 4 víťazstvá/



St. Louis Blues - Winnipeg Jets 5:1

/stav série: 2:2/



Edmonton Oilers - Los Angeles Kings 3:3 po 3. tretine - predlžuje sa

New York 28. apríla (TASR)) - Slovenský hekejista Juraj Slafkovský sa strelecky presadil v noci na pondelok vo štvrtom zápase 1. kola play off NHL. Jeho Montreal však podľahol Washingtonu 2:5 a vo štvrťfinálovej sérii Východnej konferencie prehráva 1:3. Slafkovský strávil na ľade 18:20 min a zaznamenal tri mínusové body. New Jersey so Šimonom Nemcom a Tomášom Tatarom nestačilo na Carolinu 2:5 a v sérii prehráva 1:3Slafkovský v 31. minúte po prihrávke Ivana Demidova vyrovnal na 1:1. Montreal však nezvládol záverečnú tretinu, v ktorej inkasoval štyri góly. New Jersey proti Caroline v druhej tretine znížilo z 0:3 na 2:š, Hurricanes však v záverečnej tretine nepripustili drámu. Hetrikom sa blysol Andrej Svečnikov.Hokejisti St. Louis Blues zvíťazili suverénne aj v druhom domácom zápase štvrťfinále Západnej konferencie NHL. V nedeľu pokorili víťaza základnej časti Winnipeg Jets 5:1 a vyrovnali stav série 1. kola play off na 2:2.Kanonier hostí Kyle Connor síce otvoril v 14. minúte skóre, ale Blues potom skórovali päťkrát v rade a dokráčali k jasnému víťazstvu. Jake Neighbours k nemu pomohol gólom a dvomi asistenciami, kapitán Brayden Schenn zaznamenal gól a asistenciu a Colton Parayko mal bilanciu 0+2. Brankár Jordan Binnington prispel k triumfu 30 úspešnými zákrokmi. „Bluesmani“ nastrieľali v dvoch domácich stretnutiach 1. kola dokopy 12 gólov a dvakrát v tretej tretine vyhnali zo súperovej bránky Connora Hellebuycka.