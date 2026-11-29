< sekcia Šport
Slafkovský strelil tretí gól v sezóne,Fehérváry si pripísal asistenciu
Slafkovský v 14. minúte vyrovnal na 1:1.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
New York 29. novembra (TASR) - Slovenský hokejista Juraj Slafkovský strelil v nočnom zápase zámorskej NHL svoj tretí gól v sezóne, Montreal však prehral na ľade Vegas 2:6. Štvrtým hetrikom v kariére sa v drese Golden Knights blysol švédsky útočník William Karlsson. Obranca Martin Fehérvary prispel asistenciou k víťazstvu Washingtonu na ľade St. Louis 4:1.
Slafkovský v 14. minúte vyrovnal na 1:1. Z ostrého uhla nahodil puk pred bránku a ten sa od Braydena McNabba odrazil do siete Vegas. Pre slovenského krídelníka to bol prvý presný zásah po 17-zápasovom gólovom pôste. Slafkovský odohral 17:35 min, na bránku Vegas vyslal tri strely a zaznamenal dva mínusové body. Montreal trikrát inkasoval v oslabení a utrpel štvrtú prehru za sebou..
Fehérváry proti St. Louis, v ktorého zostave absentoval Dalibor Dvorský, prihral na prvý gól Capitals. Jeho autorom bol už v 32. sekunde Iľja Protas. Fehérváry odohral 22:16 min a mal plusový bod. Calgary s Martinom Pospíšilom a Šimonom Nemcom prehralo na ľade New Yorku Rangers 0:1, jediný gól vsietil v 44. minúte Noah Laba. Pospíšil sa vrátil do zostavy Flames po pauze zavinenej zranením v hornej časti tela a absolvoval 14:37 min. Nemec mal minutáž 20:42 a do štatistík mu pribudol mínusový bod. Brankár Rangers Joonas Korpisalo zaznamenal prvé čisté konto v sezóne, keď zneškodnil všetkých 30 striel.
Hráči Tampy Bay bez slovenského obrancu Erika Ćernáka zvíťazili na ľade Floridy 2:1 a ukončili sériu troch prehier. O ich triumfe vo floridskom derby proti Panthers rozhodol Sam O'Reilly. Brock Nelson sa podieľal hetrikom a asistenciou na víťazstve Colorada nad San Jose 6:3. Dallas si poradil s Utahom 7:4. Jason Robertson pridal k dvom gólom aj dve asistencie, dvakrát sa v drese Stars strelecky presadil aj Mikko Rantanen. Carolina v pozícii obhajcu Stanleyho pohára zdolala doma Ottawu 3:2 a upevnila si post lídra Východnej konferencie.
Slafkovský v 14. minúte vyrovnal na 1:1. Z ostrého uhla nahodil puk pred bránku a ten sa od Braydena McNabba odrazil do siete Vegas. Pre slovenského krídelníka to bol prvý presný zásah po 17-zápasovom gólovom pôste. Slafkovský odohral 17:35 min, na bránku Vegas vyslal tri strely a zaznamenal dva mínusové body. Montreal trikrát inkasoval v oslabení a utrpel štvrtú prehru za sebou..
Fehérváry proti St. Louis, v ktorého zostave absentoval Dalibor Dvorský, prihral na prvý gól Capitals. Jeho autorom bol už v 32. sekunde Iľja Protas. Fehérváry odohral 22:16 min a mal plusový bod. Calgary s Martinom Pospíšilom a Šimonom Nemcom prehralo na ľade New Yorku Rangers 0:1, jediný gól vsietil v 44. minúte Noah Laba. Pospíšil sa vrátil do zostavy Flames po pauze zavinenej zranením v hornej časti tela a absolvoval 14:37 min. Nemec mal minutáž 20:42 a do štatistík mu pribudol mínusový bod. Brankár Rangers Joonas Korpisalo zaznamenal prvé čisté konto v sezóne, keď zneškodnil všetkých 30 striel.
Hráči Tampy Bay bez slovenského obrancu Erika Ćernáka zvíťazili na ľade Floridy 2:1 a ukončili sériu troch prehier. O ich triumfe vo floridskom derby proti Panthers rozhodol Sam O'Reilly. Brock Nelson sa podieľal hetrikom a asistenciou na víťazstve Colorada nad San Jose 6:3. Dallas si poradil s Utahom 7:4. Jason Robertson pridal k dvom gólom aj dve asistencie, dvakrát sa v drese Stars strelecky presadil aj Mikko Rantanen. Carolina v pozícii obhajcu Stanleyho pohára zdolala doma Ottawu 3:2 a upevnila si post lídra Východnej konferencie.
výsledky NHL:
Vegas - Montreal 6:2 /za hostí Slafkovský 1+0/, St. Louis - Washington 1:4 /za hostí Fehérvary 0+1/, Florida - Tampa Bay 1:2, Carolina - Ottawa 3:2, Detroit - Nashville 2:3, New York Rangers - Calgary 1:0, New Jersey - Winnipeg 2:1, Pittsburgh - Toronto 3:2 pp, Philadelphia - New York Islanders 1:2, Dallas - Utah 7:4, Colorado - San Jose 6:3, Los Angeles - Anaheim 5:4, Seattle - Edmonton 2:3 pp
Vegas - Montreal 6:2 /za hostí Slafkovský 1+0/, St. Louis - Washington 1:4 /za hostí Fehérvary 0+1/, Florida - Tampa Bay 1:2, Carolina - Ottawa 3:2, Detroit - Nashville 2:3, New York Rangers - Calgary 1:0, New Jersey - Winnipeg 2:1, Pittsburgh - Toronto 3:2 pp, Philadelphia - New York Islanders 1:2, Dallas - Utah 7:4, Colorado - San Jose 6:3, Los Angeles - Anaheim 5:4, Seattle - Edmonton 2:3 pp