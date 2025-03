Slafkovský, Tatar a Nemec s mínuskami, ich tímy prehrali

NHL - sumáre:



Carolina Hurricanes - Montreal Canadiens 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)



Góly: 1. Blake, 34. Hall (Blake, Jarvis), 37. Aho (Jarvis, Blake), 59. Svečnikov (Martinook) - 1. Anderson (Gallagher, Dvorak). Brankári: Andersen - Montembeault, strely na bránku: 25:15.







Columbus Blue Jackets - Vancouver Canucks 7:6 pp a sn (0:3, 3:1, 3:2, 0:0 - 1:0)



Góly: 21. Jenner (Matejčuk, Gudbranson), 25. Marčenko (Monahan, Fabbro), 29. Fabbro (Sillinger, Olivier), 48. Matejčuk (Jenner, Fantilli), 57. Jenner (Marčenko, Werenski), 58. Olivier (Fabbro, Danforth), rozh. sn Johnson - 9. L. Karlsson (Sherwood, Garland), 11. Boeser (Hughes, Suter), 14. DeBrusk (Boeser, Suter), 32. Myers (Sherwood, Suter), 47. Räty (Joshua, Hughes), 58. Räty (Joshua, Sherwood). Brankári: Merzlikinš - Lankinen, strely na bránku: 39:37.







Florida Panthers - Utah HC 2:1 pp (0:0, 1:0, 0:1 - 1:0)



Góly: 23. Bennett (Barkov, Samoskevich), 65. Bennett (Marchand, Forsling) - 42. Durzi (Hayton). Brankári: Bobrovskij - Vejmelka, strely na bránku: 31:14.







Winnipeg Jets - New Jersey Devils 4:0 (2:0, 2:0, 0:0)



Góly: 1. Iafallo (Connor, Scheifele), 2. Gustafsson (Barron, Tanev), 36. Iafallo (Ehlers, Morrissey), 40. Scheifele (Connor). Brankári: Hellebuyck - Allen, strely na bránku: 19:24.







Chicago Blackhawks - Vegas Golden Knights 3:5 (1:0, 2:2, 0:3)



Góly: 17. Donato (Del Mastro, Michejev), 37. Donato (Veleno, Kaiser), 37. Donato (Michejev, Bedard) - 27. Stone (Barbašov, Eichel), 28. Olofsson (Karlsson, Kolesar), 43. Olofsson (Smith, Karlsson), 57. Dorofejev (Hanifin, Karlsson), 60. Howden (Stone). Brankári: Knight - Hill, strely na bránku: 21:22.







Anaheim Ducks - New York Rangers 3:4 (1:2, 0:1, 1:1



Góly: 17. Killorn (Carlsson), 43. Carlsson (Zellweger, Zegras), 55. Gauthier (Carlsson), 59. Zellweger (Miňťuchov, Carlsson), 61. McTavish (LaCombe, Gauthier) - 4. Fox (Panarin, K. Miller), 19. J. T. Miller (Cuylle, Lafreniere), 21. Lafreniere (J. T. Miller), 45. Zibanejad (Fox, Panarin). Brankári: Dostál - Šesťorkin, strely na bránku: 33:31.







Slováci v akcii



Juraj Slafkovský (Montreal) 21:32 0 0 0 -2 1 0



Tomáš Tatar (New Jersey) 13:57 0 0 0 -1 0 0



Šimon Nemec (New Jersey) 16:32 0 0 0 -1 2 2







/pozn.: počet odohratých minút, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/





New York 29. marca (TASR) - Hokejisti Montrealu v zostave s Jurajom Slafkovským podľahli v zámorskej NHL domácej Caroline 1:4 a po piatej prehre za sebou už nefigurujú na pozícii, znamenajúcej účasť v play off. Slovenský útočník nebodoval a do štatistík mu pribudli dva mínusové body. Po jednej mínuske si pripísali útočník Tomáš Tatar a obranca Šimon Nemec z New Jersey, ktorých tím prehral na ľade najlepšieho tímu súťaže Winnipegu 0:4.Canadiens viedli od 23. sekundy po presnom zásahu Josha Andersona 1:0, no viac gólov už domáci brankár Frederik Andersen neinkasoval. Hostia sa prezentovali iba 15 strelami na bránku a nebodovali v treťom zápase v sérii. Canadiens nezvíťazili na ľade Caroliny od apríla 2016, odvtedy tam prehrali v 12 zápasoch. Slafkovský nastúpil tradične na krídle elitnej formácie. Odohral 21:32 min, mal jednu strelu na bránku. Canadiens si komplikujú boj o vyraďovačku, majú 75 bodov rovnako ako Columbus, ktorý ich vo Východnej konferencii vystriedal na pozícii druhej voľnej karty do play off po víťazstve nad Vancouverom.Hráči New Jersey priebežne figurujú na 3. mieste v Metropolitnej divízii, no prehra na ľade Jets bola pre nich už piata z predošlých siedmich zápasov. Síce dosiahli viac striel než domáci (24:19), no tých podržal brankár Connor Hellebuyck. Vychytal 7. čisté konto v sezóne, ktorým sa v tejto štatistike osamostatnil na prvom mieste medzi ligovými brankármi pred Andrejom Vasilevským z Tampy Bay. Jets dosiahli 50. víťazstvo ako prvý tím v sezóne. Tatar odohral takmer 14 minút, Nemcov čas na ľade 16:32 bol pre neho najvyšší z predošlých šiestich zápasov. Prezentoval sa dvomi strelami a menším trestom za podrazenie v 2. tretine. Domáci využili presilovku, v ktorej zvýšili na 3:0. Slovenský obranca bol napokon jediný vylúčený hráč „diablov“ v zápase.Columbus prehrával doma s Vancouverom 0:3 aj 3:5, no napokon dosiahol cenné víťazstvo 7:6 po predĺžení a samostatných nájazdoch. Rozhodol o ňom útočník Kent Johnson. Pre Blue Jackets to bolo druhé víťazstvo po sebe, po ktorom zvýšili šancu na účasť v play off. Na pozícii druhej voľnej karty vo Východnej konferencii majú tesný náskok pred Montrealom, ktorý odohral o zápas viac. Vancouveru sa naopak vzdialila účasť vo vyraďovacích bojoch. Na St. Louis, ktoré sa nachádza na pozícii druhej voľnej karty v Západnej konferencii, stráca štyri body, má však k dobru jeden zápas.Útočník Brad Marchand absolvoval úspešný debut v drese Floridy po nedávnom príchode z Bostonu. Asistenciou na víťaznom góle Sama Bennetta v predĺžení prispel k triumfu nad Utahom 2:1. Florida je na čele Atlantickej divízie a mieri do play off, Utah má po tretej prehre po sebe už 9-bodové manko na voľnú kartu v Západnej konferencii.Ani hetrik útočníka Ryana Donata nestačil hráčom Chicaga na body proti Vegas. „Zlatým rytierom“ podľahli na domácom ľade 3:5 a prehrali deviaty zápas z predošlých desiatich. Hostia si predĺžili víťaznú sériu na päť zápasov.Hráči New Yorku Rangers si skomplikovali boj o play off vo Východnej konferencii. Na ľade Anaheimu prehrali piaty zápas z predošlých šiestich, hoci v zápase viedli 3:1 a ešte v 55. minúte aj 4:2. Ducks však dokázali vyrovnať a ich obrat dokonal v 61. minúte útočník Mason McTavish. Štyrmi kanadskými bodmi za gól a tri asistencie sa prezentoval jeho spoluhráč Leo Carlsson. Rangers majú rovnako bodov ako Columbus i Montreal, no odohrali z tejto trojice najviac zápasov.