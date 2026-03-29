Slafkovský treťou hviezdou duelu, Montreal zvíťazil v Nashville
Autor TASR,aktualizované
Washington 29. marca (TASR) - Hokejisti Montrealu zvíťazili v noci na nedeľu v NHL na ľade Nashvillu 4:1. Slovenský útočník Juraj Slafkovský sa do kanadského bodovania nezapísal, no vyhlásili ho za tretiu hviezdu duelu.
Montreal zabodoval naplno v štvrtom stretnutí v rade a vo Východnej konferencii má štvrtú najlepšiu bilanciu s mankom šesť bodov na prvú Carolinu. Slafkovský zaznamenal štyri strely na bránku, jeden bodyček a jeden plusový bod. Tampa Bay v zostave aj s obrancom Erikom Černákom zvíťazila nad Ottawou 4:2 a na východe je tretia iba o dva body za Carolinou. Dalibor Dvorský a jeho spoluhráči zo St. Louis zaznamenali štvrtý triumf v sérii, keď uspeli proti Torontu 5:1. Pod čiarou postupu do vyraďovačky sú už iba o štyri body. S prehrou sa musel zmieriť Šimon Nemec, New Jersey podľahlo Caroline 2:5 u súpera.
NHL - výsledky:
Tampa Bay - Ottawa 4:2, New York Islanders - Florida 5:2, Edmonton - Anaheim 4:2, Boston - Minnesota 6:3, Carolina - New Jersey 5:2, Columbus - San Jose 2:3, Pittsburgh - Dallas 3:6, Buffalo - Seattle 3:2 pp a sn, Colorado - Winnipeg 2:4, Nashville - Montreal 1:4, St. Louis - Toronto 5:1, Detroit - Philadelphia 3:5, Los Angeles - Utah 2:6, Calgary - Vancouver 7:3, Vegas - Washington 4:4 po III. tretine
