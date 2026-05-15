Slafkovský trikrát asistoval, Montreal vedie v sérii s Buffalom 3:2
Slafkovský zažil druhý trojbodový večer v play off, v prvom zápase 1. kola sa blysol hetrikom do siete Tampy Bay.
Autor TASR
New York 15. mája (TASR) - Slovenský hokejista Juraj Slafkovský prispel v piatom stretnutí 2. kola play off zámorskej NHL tromi asistenciami k víťazstvu Montrealu na ľade Buffala 6:3. Canadiens sa ujali v sérii vedenia 3:2 a sú krok od postupu do finále Východnej konferencie. Šiesty zápas je na programe v noci na nedeľu v Montreale. Vegas Golden Knights postúpili do finále Západnej konferencie. Na ľade Anaheimu Ducks uspeli 5:1 a v celej sérii triumfovali 4:2.
Slafkovský zažil druhý trojbodový večer v play off, v prvom zápase 1. kola sa blysol hetrikom do siete Tampy Bay. V Buffale strávil na ľade 19:17 min, pripísal si asistencie pri prvom góle Montrealu i pri dvoch presilovkových zásahoch a vyhlásili ho za druhú hviezdu zápasu. Na bránku Sabres vyslal dve strely, zaznamenal jeden hit, jeden blok a v druhej tretine dostal dvojminútový trest za nedovolenú hru vysokou hokejkou.
Montreal v Buffale trikrát prehrával, keď český brankár Jakub Dobeš inkasoval z prvých štyroch striel tri góly, no Canadiens vždy dokázali odpovedať. Misky váh na ich stranu naklonil Jake Evans, vďaka ktorému sa Habs v 37. minúte ujali vedenia 4:3, ďalšie góly pridali v presilovkách Nick Suzuki a Ivan Demidov. Suzuki mal v stretnutí bilanciu 1+2, Demidov vsietil svoj vôbec prvý gól vo vyraďovačke a pridal aj asistenciu.
Vegas si vybojoval postup do finále Západnej konferencie, kde ho čaká Colorado. V šiestom dueli 2. kola play off na ľade Anaheimu rozhodol o svojom triumfe už v prvej tretine, ktorú vyhral 3:0 po góloch Mitcha Marnera, Bretta Howdena a Sheu Theodorea. V tretej tretine spečatil víťazstvo „zlatých rytierov" dvoma gólmi Pavel Dorofejev.
2. kolo play off NHL
semifinále Východnej konferencie /na 4 víťazstvá/
piaty zápas:
Buffalo Sabres - Montreal Canadiens 3:6 /za hostí Slafkovský 0+3/
/stav série: 2:3/
semifinále Západnej konferencie /na 4 víťazstvá/
šiesty zápas:
Anaheim Ducks - Vegas Golden Knights 1:5
/konečný stav série: 2:4, Vegas postúpil do konferenčného finále/
