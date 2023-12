Slafkovský v prvom útoku, St. Louis ho pochválil: Hral excelentne

Montreal 5. decembra (TASR) - Slovenský hokejista Juraj Slafkovský síce vo víťaznom zápase Montrealu proti Seattlu (4:2) nebodoval, no tréner Martin St. Louis ho za predvedenú hru pochválil. Devätnásťročný útočník dostal v noci na utorok šancu v prvom útoku po boku Colea Caufielda a kapitána Nicka Suzukiho, pričom jeho výkon si naživo pozrela aj Petra Vlhová. Slovenská lyžiarka si do Bell Centre odskočila po pretekoch Svetového pohára v neďalekom stredisku Mont-Tremblant.



Slafkovský odohral v domácom stretnutí 17:14 minúty, zaznamenal jednu strelu na bránku a dva hity. "Prečo hral Slafko v prvej formácii? Nie preto, že by som mu potreboval dodávať sebavedomie, ak mám byť úprimný. Hral v nej preto, že si zaslúžil tú príležitosť. To isté platí aj o presilovkách. Dokáže v nich naťahovať hru s tou jeho silou a robustnou postavou. Bol to pre neho skvelý prvý večer v prvom útoku," uviedol St. Louis v pozápasovom rozhovore so zámorskými novinármi. Slovenský krídelník viackrát ukázal, že súhra s Caufieldom a Suzukim by mohla fungovať. "Myslím si, že bol dnes večer excelentný, urobil ďalší krok vpred. Štatistiky nehovoria všetko. Keď hodnotím hráča, pozerám sa na jeho výkon. On dnes urobil množstvo pozitívnych vecí," povedal kouč Montrealu na adresu vlaňajšej draftovej jednotky.



Slafkovský neúnavne napádal súperových obrancov, v druhej tretine si dravým prienikom vypýtal faul od Adama Larssona. Presilovku následne využil Sean Monahan, ktorý strelil tretí a víťazný gól Canadiens. Hoci sa hra slovenského krídelníka stále vyvíja a tento proces sa ešte neskončil, dáva podľa St. Louisa nádej v ďalší hráčov rast. "Je to o tom, aby sme pomohli mladému hráčovi pochopiť, ako hrať túto hru," poznamenal St. Louis. "Rád hrám s pukom na hokejke. Snažím sa forčekovať, potom sa skôr dostanem do hry, viem vymyslieť lepšie akcie. Pomáha mi, ak môžem nastupovať s hráčmi, ktorí vedia hrať dôrazne," uviedol pre zámorské médiá Slafkovský, ktorý sám na sebe cíti, že sa v porovnaní s úvodom sezóny jeho hra zlepšila: "Na začiatku ročníka som sa trochu trápil. Teraz cítim, že sa posúvam, je to od zápasu k zápasu lepšie."



O všetky presné zásahy Canadiens proti Seattlu sa postarali hráči, ktorí si ukončili dlhé gólové suchoty - Sean Monahan 14-zápasové, Tanner Pearson 19-zápasové a Josh Anderson dokonca skóroval prvýkrát v sezóne. Presadil sa až v 25. zápase, keď v závere spečatil triumf do prázdnej bránky. "Mal som z neho veľkú radosť," povedal Slafkovský na adresu spoluhráča. "Pracoval na tom veľmi tvrdo každý deň. Niekedy len nemáte šťastie, nepadne vám to tam, no potrebujete to nejako zlomiť. A on to urobil pekným spôsobom, keď skóroval z vlastného obranného pásma."



Slafkovského výkon sledovala z tribúny aj Petra Vlhová, slovenská lyžiarka prišla do Montrealu po tom, ako cez víkend absolvovala v neďalekom kanadskom stredisku Mont-Tremblant dva obrovské slalomy Svetového pohára. Po zápase sa obaja stretli v šatni. "Obaja sme boli spolu na zimných olympijských hrách, no ona bývala v olympijskej dedine pre lyžiarov, kým ja som býval v hlavnej olympijskej dedine s ostatnými športovcami. Takže som sa s ňou stretol prvýkrát," dodal slovenský hokejista pre The Athletic.