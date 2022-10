Slafkovský vynechá i zápas proti Minnesote, viac o jeho stave v stredu

Montreal 25. októbra (TASR) - Slovenský hokejista Juraj Slafkovský nenastúpi ani na najbližší zápas Montrealu Canadiens proti Minnesote Wild (v stredu o 1.00 SELČ). Dôvodom je zranenie v hornej časti tela, o ktorom sa klub NHL detailnejšie vyjadrí v stredu. Na sociálnych sieťach to uviedol reportér NHL Network Renaud Lavoie.



Osemnásťročný útočník absentuje v zostave Canadiens od duelu s Arizonou, v ktorom strelil svoj prvý gól v NHL. Následne vynechal stretnutie s Dallasom (2:5). Klub ani hráč doteraz nešpecifikovali charakter zranenia, no Slafkovského spoluhráč obranca Arber Xhekaj sa po zápase s Dallasom preriekol, že by malo ísť o zápästie, no "nemalo by to byť vážne zranenie".



Slafkovský, ktorého si Montreal vybral ako celkovú jednotku uplynulého draftu, sa gólom proti Arizone stal najmladším slovenským strelcom v NHL, keď prekonal rekord Mariána Gáboríka.