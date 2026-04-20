Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 20. apríl 2026
< sekcia Šport

SLAFKOVSKÝ ZARIADIL HETRIKOM VÝHRU: Montreal zvíťazil nad Tampou

.
Na snímke Juraj Slafkovský. Foto: TASR/AP

Montreal si berie z play off prvý bod. Slafkovského vyhlásili za prvú hviezdu stretnutia.

Autor TASR
,aktualizované 
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
New York 20. apríla (TASR) - Slovenský hokejista Juraj Slafkovský má za sebou parádny vstup do play off zámorskej NHL. Hetrikom, vrátane víťazného gólu v predĺžení, rozhodol o víťazstve Montrealu 4:3 v úvodnom dueli série na ľade Tampy Bay vo štvrťfinále Východnej konferencie. Vyhlásili ho za prvú hviezdu stretnutia.

Všetky tri góly zaznamenal Slafkovský v presilovke. Najskôr na konci druhej tretiny vyrovnal na 2:2 strelou z prvej. V 46. minúte poslal hostí do vedenia 3:2, keď ho pred bránkou našiel Cole Caufield a o prvom bode pre Canadiens v sérii rozhodol 82 sekúnd po začiatku predĺženia presnou strelou z ľavého kruhu na vhadzovanie. „Videl som tam voľný priestor, rozhodol som sa to skúsiť a našťastie to padlo dnu,“ opísal rozhodujúci moment slovenský útočník, ktorý si pripísal premiérový hetrik v play off NHL v kariére. „Je to celkom fajn streliť tri góly a rozhodnúť v predĺžení. Páči sa mi ten pocit, ale teraz sa už musíme sústrediť na ďalší zápas.“

Slafkovský odohral 21:11 min a so siedmimi strelami bol najaktívnejší hráč zápasu. Pripísal si aj mínusový bod, dve trestné minúty a dva hity. Jeho krajan Erik Černák v drese Tampy Bay strávil na ľade 20:53 min s jednou strelou, plusovým bodom a štyrmi bodyčekmi. Okrem Slafkovského sa v drese hostí strelecky presadil Josh Anderson, Caufield a Nick Suzuki si pripísali po dve asistencie. Tampe nepomohli ani dva presné zásahy Brandona Hagela, jeho spoluhráč Jake Guentzel mal tri a Nikita Kučerov dve asistencie.

Slovenský útočník je prvý hráč Canadiens s hetrikom v play off od roku 2014, keď to dokázal Rene Bourque. Vo veku 22 rokov a 20 dní je tretí najmladší hráč s trojgólovým zápisom v play off v klubovej histórii, skôr sa to podarilo iba 21-ročným Berniemu Geoffrionovi (1952) a Howiemu Morenzovi (1924). Ako tretí v histórii Montrealu zavŕšil zápas hetrikom v predĺžení, pred ním sa to podarilo iba Ericovi Desjardinsovi v roku 1993 a Gerrymu Plamondonovi v roku 1949. „Je pre nás mimoriadne dôležitý, pýta si puk v rozhodujúcich momentoch. Som na neho naozaj hrdý a dúfam, že v ďalšom zápase to zopakuje,“ pochválil Slafkovského český brankár Jakub Dobeš, ktorý pomohol Montrealu 20 zákrokmi.

Štyrmi gólmi v tretej tretine rozhodlo Buffalo o víťazstve v prvom zápase série s Bostonom 4:3. Center Tage Thompson zaznamenal za domácich dva góly a asistenciu, za Boston si zhodnú bilanciu 1+2 pripísali David Pastrňák a Morgan Geekie.

Vo štvťfinále Západnej konferencie sa Colorado Avalanche ujalo vedenia v sérii s Los Angeles po víťazstve 2:1. Góly domácich zaznamenali Artturi Lehkonen a Logan O'Connor, brankár Scott Wedgewood predviedol pri svojom premiérovom štarte v play off 24 úspešných zákrokov. Vegas Golden Knights tromi gólmi v tretej tretine otočili skóre súboja s Utahom na 4:2 a v sérii vedú 1:0. Colton Sissons k tomu prispel gólom a asistenciou, dve asistencie mal Noah Hanifin.



NHL - 1. kolo play off /na 4 víťazstvá/


štvrťfinále Východnej konferencie:

Tampa Bay – Montreal 3:4 pp (Slafkovský za hostí 3+0)

/stav série: 0:1/

Buffalo – Boston 4:3

/stav série: 1:0/



štvrťfinále Západnej konferencie:

Colorado Avalanche – Los Angeles Kings 2:1

/stav série: 1:0/

Vegas Golden Knights – Utah Mammoth 4:2

/stav série: 1:0/

.

