Slafkovský zažiaril tromi bodmi proti Vancouveru, Černák asistoval
Slovenský hokejový útočník Juraj Slafkovský sa gólom a dvoma asistenciami podieľal na víťazstve Montrealu nad Vancouverom 6:3.
Autor TASR,aktualizované
New York 13. januára (TASR) - Slovenský hokejový útočník Juraj Slafkovský sa gólom a dvoma asistenciami podieľal na víťazstve Montrealu nad Vancouverom 6:3 v zámorskej NHL. Jeho krajan Erik Černák prispel asistenciou k triumfu Tampy Bay na ľade Philadelphie 5:1. Obranca Šimon Nemec sa nezmestil do zostavy New Jersey v zápase na ľade Minnesoty.
Pre Slafkovského to bol druhý trojbodový zápas v sezóne. Potvrdil tak formu z predchádzajúceho obdobia - v uplynulých 12 zápasoch nazbieral 18 bodov (8+10). Po 46 zápasoch prebiehajúcej sezóny má na konte 38 bodov (17+21) s výraznou šancou prekonať svoje osobné maximum 51 bodov z uplynulého ročníka. V zápase proti najslabšiemu tímu súťaže Vancouveru skóroval v 42. minúte, keď strelou z pravého kruhu prekonal brankára Nikitu Tolopila a zvýšil na priebežných 5:3. Ešte predtým v 25. minúte prihral na gól obrancovi Alexandrovi Carrierovi, ktorému poslal puk v úniku dvoch na jedného. Svoj trojbodový večer uzavrel v 47. minúte, keď pomohol rozbehnúť ofenzívnu akciu a po spolupráci druhého útoku Montrealu skóroval Oliver Kapanen. Slafkovský odohral 14:44 min, okrem troch kanadských bodov nazbieral aj dva plusové body. Prezentoval sa aj jednou strelou, hitom a zblokovanou strelou. Montreal si napravil chuť po domácej prehre s Detroitom 0:4. Bolo to preň šieste víťazstvo z uplynulých ôsmich zápasov, po ktorom si upevnil postavenie na postupovej priečke do play off. Vancouver prehral siedmy zápas po sebe.
Z presvedčivého víťazstva sa tešil aj obranca Erik Černák. Jeho Tampa Bay potvrdila pozíciu favorita a na ľade Philadelphie zvíťazila 5:1. Pre Lightning to bolo desiate víťazstvo v sérii. Černák získal svoju piatu asistenciu v sezóne, na prvý gól naďalej čaká.
Tréner New Jersey Devils Sheldon Keefe vynechal vo víťaznom zápase na ľade Minnesoty (5:2) zo zostavy slovenského obrancu Šimona Nemca. Stalo sa tak po tom, čo sa do nej vrátil skúsený obranca Dougie Hamilton. „Dnes ráno som mal s ´Nemom´ dobrý rozhovor, stretnutie a videorecenziu a prediskutoval som si s ním svoje myšlienky. Chce hrať každý deň, ako každý hráč, ale konečne sme tu z väčšej časti zdraví a obrana má viacero možností. Zároveň som ho uistil, že sa po dnešnom zápase hneď vráti,“ prezradil Keefe pre oficiálnu stránku Devils. Súboj, v ktorom proti sebe nastúpila bratská trojica Hughesovcov, dopadol lepšie pre New Jersey. Devils ukončili sériu štyroch prehier, Minnesota prehrala piaty zápas z predošlých siedmich.
Hráči Floridy dosiahli víťazstvo aj v druhom stretnutí štvorzápasového tripu. Na triumf na ľade Ottawy (3:2) nadviazali víťazstvom nad rozbehnutým Buffalom 4:3. Pre Sabres to bola prvá prehra po troch víťazstvách a zároveň prvá po šiestich domácich víťazstvách v rade.
Útočník Andrew Copp rozhodol víťazným gólom v predĺžení o víťazstve Detroitu nad Carolinou 4:3. Hostia dokázali v riadnom hracom čase zmazať trojgólové manko, no napokon prehrali prvýkrát po štyroch víťazstvách. Red Wings natiahli svoju úspešnú sériu na štyri zápasy. Domáci klub pred zápasom slávnostne vyvesil dres s číslom 91 na počesť svojho bývalého útočníka Sergeja Fiodorova.
Hráči Seattlu zvíťazili na ľade New Yorku Rangers 4:2. Pre „jazdcov“ to bola štvrtá prehra po sebe. Zároveň ňou potvrdili svoju nepriaznivú bilanciu na domácom ľade. V Madison Square Garden zvíťazili iba v 5 zápasoch z 21 a so 14 bodmi na vlastnom ľade sú v tomto ukazovateli najslabší tím Východnej konferencie.
Pozíciu favorita potvrdili aj hráči Edmontonu, ktorí triumfovali na ľade Chicaga 4:1. Do ich zostavy sa vrátil útočník Andrew Mangiapane, ktorý bol v uplynulých štyroch zápasoch zdravý náhradník.
Druhý najlepší tím Západnej konferencie Dallas zvíťazil na ľade Los Angeles 3:1. Pre Kings to bola tretia prehra z uplynulých štyroch zápasov.
Columbus Blue Jackets ukončil spoluprácu s hlavným trénerom Deanom Evasonom. Vo funkcii ho nahradil Rick Bowness. Blue Jackets figurujú po 45 odohratých zápasoch na poslednom 16. mieste vo Východnej konferencii s tesnou stratou na tabuľkových konkurentov.
Evason sa stal hlavným trénerom Blue Jackets pred uplynulou sezónou 2024/2025, keď nahradil Pascala Vincenta. Tímu tesne ušiel postup do play off, keď v 82 zápasoch nazbieral 89 bodov a stratil iba dva na druhú voľnú kartu vo Východnej konferencii. Pre Evasona to bolo druhé pôsobenie v pozícii hlavného trénera tímu NHL. Predtým mal päť rokov rovnakú funkciu v Minnesote, v ktorej pôsobil aj ako asistent. V rokoch 2005 - 2012 bol asistent trénera Washingtonu.
Evason je prvý tréner v NHL, ktorý skončil vo funkcii počas prebiehajúcej sezóny 2025/2026. Blue Jackets v nej majú bilanciu 19 víťazstiev, 19 prehier a 7 prehier po predĺžení, resp. samostatných nájazdoch. „Táto sezóna bola pre nás všetkých frustrujúca a v konečnom dôsledku nepodávame výkony na úrovni, ktorá by spĺňala naše očakávania. Všetci nesieme túto zodpovednosť, vrátane mňa, a hoci toto rozhodnutie nebolo jednoduché, v tejto dobe bolo potrebné ho urobiť. Dean odviedol v minulom roku skvelú prácu za mimoriadne ťažkých okolností a za to mu ďakujem,“ uviedol generálny manažér Don Waddell.
Okrem Evasona skončil vo funkcii aj jeho asistent Steve McCarthy, ktorý v organizácii pôsobil takmer desať rokov. Pre 70-ročného Bownessa ide o návrat do NHL po tom, čo na jar 2024 skončil na striedačke Winnipegu. V prebiehajúcej sezóne bude najstarší tréner v NHL, 25. januára oslávi 71. narodeniny. Bowness v minulosti viedol viaceré tímy NHL, v sezóne 2019/2020, ktorú ovplyvnila pandémia, doviedol Dallas do finále NHL. „Rick Bowness je skvelý tréner s neoceniteľnými skúsenosťami a znalosťami. V dôležitom bode našej sezóny prinesie nášmu tímu stabilitu. Je to dobrý komunikátor, ktorého tímy hrajú štruktúrovane, sú v obrane dôsledné a veríme, že je to ten správny človek, ktorý z nášho tímu vytiahne to najlepšie,“ poznamenal Wadell.
NHL - výsledky
Buffalo - Florida 3:4, Detroit - Carolina 4:3 pp, New York Rangers - Seattle 2:4, Philadelphia - Tampa Bay 1:5 (ČERNÁK za hostí 0+1), Montreal - Vancouver 6:3 (SLAFKOVSKÝ za domácich 1+2), Minnesota - New Jersey 2:5, Chicago - Edmonton 1:4, Los Angeles - Dallas 1:3, Colorado - Toronto 3:4 pp
