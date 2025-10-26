< sekcia Šport
Slafkovský dal 4. gól v sezóne, 1000. bod Kučerova, obrat Detroitu
Slafkovský, ktorý nastúpil tradične v prvom útoku so Suzukim a Coleom Caufieldom, odohral 19:11 minút, pričom vyslal dve strely na bránku.
New York 26. októbra (TASR) - Slovenský hokejista Juraj Slafkovský pomohol v nočnom zápase NHL gólom a asistenciou k víťazstvu Montrealu na ľade Vancouveru 4:3. Dvadsaťjedenročný útočník zažil prvý viacbodový duel v sezóne a stal sa treťou hviezdou stretnutia. V noci na nedeľu boli v akcii aj ďalší dvaja Slováci, Tampa Bay s Erikom Černákom zvíťazila nad Anaheimom 4:3 a Washington s Martinom Fehérvárym podľahol Ottawe 1:7.
Slafkovský sa najprv v 36. minúte podieľal sekundárnou asistenciou na presilovkovom góle Nicka Suzukiho, ktorým kapitán Montrealu znížil na 1:2 z pohľadu hostí, a potom na začiatku tretej tretiny sám skóroval v početnej výhode. Po zrazenej strele Lanea Hutsona sa Ivan Demidov rýchlo zorientoval pred bránkou, posunul puk na slovenského krídelníka, ktorý ho upratal do odkrytej siete - 2:2. Canadiens sa podarilo otočiť vývoj stretnutia, pričom Demidov sa pod výhru podpísal gólom a dvomi asistenciami. Ruský nováčik zažil prvý trojbodový zápas v NHL. Slafkovský, ktorý nastúpil tradične v prvom útoku so Suzukim a Coleom Caufieldom, odohral 19:11 minút, pričom vyslal dve strely na bránku a prezentoval sa aj dvoma bodyčekmi a jednou zblokovanou strelou. Zaznamenal prvý viacbodovoý zápas v NHL od 30. marca 2025. Po 10 zápasoch sezóny má na konte päť bodov (4+1). „Naštartovali nás dobré presilovky, vďaka nim sme získali momentum a dostali sme sa späť do zápasu. Bol to skvelý obrat po štarte, aký sme si nepredstavovali. V úvode nám nešli nohy ako sme chceli, ale obrat nás teší," povedal Slafkovský podľa nhl.com. Suzuki bodoval v deviatom zápase za sebou, aktuálne je to najdlhšia séria v NHL. Devätnásťročný Demidov sa stal prvým nováčikom Canadiens za uplynulých 36 rokov, ktorý zaznamenal tri body v jednom zápase pred dovŕšením dvadsiatky. Naposledy to dokázal Eric Desjardins 18. marca 1989.
Tampa zastavila štvorzápasovú sériu prehier, keď zdolala Anaheim 4:3. Nikita Kučerov prispel k víťazstvu dvomi asistenciami, tou prvou dosiahol jubilejný 1000. bod v NHL. Anthony Cirelli skóroval dvakrát a pripísal si aj asistenciu. Černák si počas 18:45 min. na ľade zapísal dve mínusky, dostal dvojminútový trest za podrazenie a zblokoval štyri strely súpera. Kučerov sa stal 101. hráčom, ktorý dosiahol na métu 1000 bodov v NHL a po Stevenovi Stamkovi len druhým v drese Lightning. Ruský útočník na to potreboval 809 zápasov, spomedzi aktívnejších hráčov boli rýchlejší len Connor McDavid (659) a Sidney Crosby (757). „Je to skvelý pocit, nikdy by mi nenapadlo, že toto dosiahnem. Som poctený a vďačný všetkým spoluhráčom, s ktorými som hral, bez nich by som to nedokázal," povedal Kučerov.
Washington utrpel tretiu prehru v sezóne, keď podľahol Ottawe vysoko 1:7. Domáci kapitán Alexander Ovečkin sa stal ôsmym hráčom histórie s 1500 odohranými zápasmi v jednom klube, ale bodovo vyšiel naprázdno. Fehérváry odohral 19:46 min. so ziskom mínusového bodu, troch blokov, štyroch hitov a štyroch trestných minút za hrubosť. Dylan Cozens a Drake Batherson prispeli k víťazstvu Senators dvomi gólmi a asistenciou, brankárovi Linusovi Ullmarkovi stačilo len 12 úspešných zákrokov.
Dvojnásobný obhajca titulu z Floridy zdolal Vegas 3:0 a uštedril súperovi prvú tohtosezónnu prehru v riadnom hracom čase. Brankár „panterov“ Sergej Bobrovskij zneškodnil všetkých 17 striel hostí a pripísal si prvé čisté konto v ročníku, celkovo už 50. v profiligovej kariére. Stal sa ôsmym brankárom narodeným mimo Severnej Ameriky s týmto míľnikom, v NHL to dokázal aj Slovák Jaroslav Halák, ktorý zaznamenal 53 shutoutov. Rekordérom je Dominik Hašek (81). „Hrali sme našu hru, toto je náš štýl. Bol to dobrý zápas, zdolali sme silný tím a na tento výkon musíme nadviazať," poznamenaal Bobrovskij.
Philadelphia zvíťazila nad New Yorkom Islanders 4:3 po predĺžení a najazdovom rozstrele. Rozhodujúci nájazd premenil Matvej Mičkov, dva góly „letcov" vsietil Trevor Zegras, ktorý pridal aj jednu asistenciu.
Veľký obrat predviedli hráči Detroitu, keď otočili duel so St. Louis z 0:4 a napokon vyhrali 6:4. Blues viedli po druhom góle Jakea Neighboursa v zápase v 24. minúte o štyri góly, ale potom už skórovali len domáci. Do konca druhej tretiny znížili na 3:4 a v záverečnej sa presadili ešte trikrát, keď víťazný gól a potom aj poisťovací do prázdnej bránky strelil Simon Edvinsson. Bol to piaty obrat zo štvorgólového manka v histórii Red Wings. Za uplynulých 40 rokov sa im to podarilo len druhýkrát, naposledy 28. decembra 2022, keď zdolali Pittsburgh 5:4 po predĺžení. Duel nedohral prvý center Blues Robert Thomas, ktorý utrpel zranenie hornej časti tela.
Boston zastavil sériu šiestich prehier, keď na domácom ľade zdolal Colorado 3:2. V bránke žiaril Jeremy Swayman, ktorý vykryl 31 striel. Góly Bruins strelili Viktor Arvidsson, Michael Eyssimont a Morgan Geekie. John Tavares dal svoj 499. gól v NHL a rozhodol ním v predĺžení o víťazstve Toronta nad Buffalom 4:3. Bol to jeho 19. gól v extračase, čím sa na štvrtom mieste v histórii vyrovnal Leonovi Draisaitlovi a Jaromírovi Jágrovi. Lídrom je Ovečkin (27), pred Crosbym (24) a Bradom Marchandom (21).
Výbornú formu potvrdili hokejistu Utahu, keď na ľade Minnesoty vyhrali 6:2 a natiahli víťaznú sériu na šesť duelov. Logan Cooley a Nick Schmaltz strelili po dva góly. Karel Vejmelka zastavil 33 striel Wild a so šiestimi víťazstvami je najlepším brankárom v lige. Nashville zdolal Los Angeles 5:4 po nájazdoch, keď až v deviatej sérii rozhodol Ozzy Wiesblatt. Do zostavy Kings sa po štyroch zápasoch vrátil kapitán Anže Kopitar, na ľade bol takmer 20 minút, ale nebodoval. Veterán Corey Perry skóroval v druhom zápase za sebou, čo dokázal ako prvý hráč Kings vo veku 40 rokov.
Dallas otočil duel s Carolinou z 0:2 na 3:2 a zastavil sériu štyroch prehier. Dva góly strelil obranca Miro Heiskanen. Dvakrát skóroval aj Jordan Eberle a pomohol Seattlu k víťazstvu 3:2 nad Edmontonom.
NHL - sumáre:
Philadelphia Flyers - New York Islanders 4:3 pp a sn (0:1, 1:1, 2:1 - 0:0, 1:0)
Góly: 31. Dvorak (Zegras, Mičkov), 42. Zegras (Dvorak, Drysdale), 48. Zegras (Brink, Cates), rozh. nájazd Mičkov - 10. Holmström (Pageau), 27. Duclair (Warren, Lee), 45. Cyplakov (Warren, DeAngelo). Brankári: Ersson - Sorokin, strely na bránku: 26:26.
Boston Bruins - Colorado Avalanche 3:2 (2:1, 1:0, 0:1)
Góly: 15. Arvidsson (Lohrei, Mittelstadt), 15. Eyssimont (Jeannot, Lohrei), 40. Geekie (Pastrňák, Lohrei) - 5. Lehkonen (MacKinnon, Makar), 60. Lehkonen (MacKinnon, Ničuškin). Brankári: Swayman - Wedgewood, strely na bránku: 19:31.
Tampa Bay Lightning - Anaheim Ducks 4:3 (1:0, 2:1, 1:2)
Góly: 10. Guentzel (Hagel, Cirelli), 33. Guentzel (Point, Kučerov), 35. Cirelli (Hagel, Hedman), 57. Cirelli (Kučerov, Hedman) - 25. Trouba (Terry, McTavish), 48. Poehling (Johnston, Helleson), 49. Terry (Gauthier, Carlsson). Brankári: Johansson - Dostál, strely na bránku: 33:40.
Toronto Maple Leafs - Buffalo Sabres 4:3 pp (1:1, 1:1, 1:1 - 1:0)
Góly: 19. Robertson (Cowan, Matthews), 22. Maccelli (Tavares, Knies), 54. Joshua (McCabe, Carlo), 62. Tavares (Knies) - 14. Thompson (Kulich, Samuelsson), 35. Byram (Timmins, McLeod), 48. Thompson (Zucker, Dahlin). Brankári: Primeau - Luukkonen, strely na bránku: 22:26.
Florida Panthers - Vegas Golden Knights 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)
Góly: 18. Reinhart (Verhaeghe, Rodrigues), 44. Schwindt (Gadjovich, Greer), 51. Greer (Marchand). Brankári: Bobrovskij - Schmid, strely na bránku: 26:17.
Minnesota Wild - Utah Mammoth 2:6 (1:3, 1:0, 0:3)
Góly: 16. Johansson (Buium, Kaprizov), 36. Johansson (Hinostroza, Rossi) - 1. Cooley (Marino), 4. Cooley (Guenther, Sergačov), 5. Schmaltz (Schmidt, Marino), 54. Peterka (Cooley, Sergačov), 56. Schmaltz, 60. Marino (Cole). Brankári: Gustavsson - Vejmelka, strely na bránku: 35:41.
Detroit Red Wings - St. Louis Blues 6:4 (0:2, 3:2, 3:0)
Góly: 28. Berggren (Copp, Sandin-Pellikka), 39. Finnie, 40. Compher (Hamonic, Copp), 51. DeBrincat, 51. Edvinsson (Compher, Berggren), 59. Edvinsson - 8. Kyrou (Fowler, Snuggerud), 13. Neighbours (Faulk, Thomas), 21. Bučnevič (Holloway, Faulk), 24. Neighbours (Thomas, Snuggerud). Brankári: Gibson - Binnington, strely na bránku: 28:29.
Pittsburgh Penguins - Columbus Blue Jackets 4:5 pp a sn (2:1, 0:1, 2:2 - 0:0, 0:1)
Góly: 1. Shea (Mantha, Wotherspoon), 19. Mantha (Malkin, Brazeau), 55. Letang (Novak, Šilovs), 57. Rust (Malkin, Karlsson) - 16. Coyle (Fabbro, Sillinger), 38. Voronkov (Johnson), 42. Činachov (Aston-Reese, Lundeström), 45. Voronkov (Monahan, Marčenko), rozh. nájazd Marčenko. Brankári: Šilovs - Merzlikins, strely na bránku: 30:41.
Vancouver Canucks - Montreal Canadiens 3:4 (1:0, 1:1, 1:3)
Góly: 5. E. Pettersson (Hronek, Garland), 27. DeBrusk (Hughes, E. Pettersson), 57. Garland (E. Pettersson, Hughes) - 36. Suzuki (Demidov, SLAFKOVSKÝ), 42. SLAFKOVSKÝ (Demidov, Hutson), 49. Matheson (Carrier, Bolduc), 52. Demidov (Carrier, Kapanen). Brankári: Lankinen - Dobeš, strely na bránku: 31:24.
Washington Capitals - Ottawa Senators 1:7 (0:1, 0:3, 1:3)
Góly: 46. van Riemsdyk (Leonard, Dowd) - 2. Cozens (Zub, Perron), 24. Pinto, 25. Cozens (Batherson, Stützle), 27. Cousins (Stützle), 41. Batherson (Cozens, Giroux), 50. Chabot (Giroux, Perron), 55. Batherson (Sanderson, Zub). Brankári: Lindgren - Ullmark, strely na bránku: 13:34.
Dallas Stars - Carolina Hurricanes 3:2 (0:2, 2:0, 1:0)
Góly: 22. Heiskanen (Lindell), 26. Steel (Harley, Rantanen), 52. Heiskanen (Johnston, Rantanen) - 5. Blake, 20. Aho (Ehlers). Brankári: Oettinger - Bussi, strely na bránku: 34:28.
Nashville Predators - Los Angeles Kings 5:4 pp a sn (1:1, 2:2, 1:1 - 0:0, 1:0)
Góly: 9. O'Reilly (Stastney), 21. Forsberg (Wood, O'Reilly), 28. Smith, 55. O'Reilly (Forsberg, Hague), rozh. nájazd Wiesblatt - 8. Kempe (Clarke, Kuzmenko), 22. Armia (Turcotte), 26. Perry (Armia), 50. Moore (Clarke, Edmundson). Brankári: Saros - Kuemper, strely na bránku: 25:40.
Seattle Kraken - Edmonton Oilers 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)
Góly: 2. Eberle (Beniers, Catton), 27. Kartye (Winterton, Meyers), 53. Eberle (Beniers) – 36. Bouchard (Draisaitl, Nugent-Hopkins), 55. Nurse (Ekholm, Draisaitl). Brankári: Daccord - Skinner, strely na bránku: 23:33.
Slováci v akcii:
Juraj Slafkovský (Montreal) 19:11 1 1 2 0 2 0
Erik Černák (Tampa Bay) 18:45 0 0 0 -2 0 2
Martin Fehérváry (Washington) 19:46 0 0 0 -1 0 4
