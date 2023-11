New York 19. novembra (TASR) - Slovenský hokejista Juraj Slafkovský zažil v NHL svoj prvý viacbodový zápas v kariére. Útočník Montrealu strelil druhý gól v sezóne a pridal aj asistenciu, ale Canadiens prehrali s Bostonom 2:5. Tretíkrát v sezóne skóroval Martin Pospíšil, no Calgary to napokon stačilo len na bod za prehru 4:5 po nájazdoch s NY Islanders. Sezónny debut v drese Arizony absolvoval Miloš Kelemen, do štatistík sa vo Winnipegu, kde Coyotes prehrali 2:5, nezapísal. V akcii boli aj Erik Černák, Adam Ružička a Tomáš Tatar.