VEĽKÝ ÚSPECH: Slafkovský získal 100. bod, v Seattli strelil dva góly

NHL - sumáre



Detroit Red Wings - Buffalo Sabres 7:3 (3:2, 1:1, 3:0)



Góly: 13. Kasper (Edvinsson, Kane), 16. DeBrincat (Kane, Kasper), 20. Kane (DeBrincat, Larkin), 31. Tarasenko (Larkin), 42. Kane (DeBrincat, Raymond), 46. Kasper (DeBrincat, Kane), 55. Seider (Larkin, Raymond) - 8. Thompson (Byram), 20. Norris (Benson, Thompson), 39. Benson (Power, McLeod). Brankári: Mrázek - Luukkonen, strely na bránku: 29:26.







Calgary Flames - Vancouver Canucks 3:4 pp a sn (1:1, 2:1, 0:1)



Góly: 18. Kadri (Andersson, Bahl), 34. Huberdeau (Rooney, Weegar), 37. Huberdeau (Weegar, Kadri) - 14. Suter (M. Pettersson, Hronek), 31. DeBrusk (Hughes, E. Pettersson), 54. E. Pettersson (Höglander, Mancini), rozh. sn Garland. Brankári: Wolf - Lankinen, strely na bránku: 23:31.







Utah HC - Anaheim Ducks 3:2 (1:0, 1:1, 1:0)



Góly: 12. McBain (Cole, Doan), 35. Kerfoot (Guenther, Hayton), 48. Guenther (Sergačov, Keller) - 36. Killorn (Carlsson, Gauthier), 44. McTavish (Zegras, LaCombe). Brankári: Vejmelka - Husso, strely na bránku: 30:21.







Seattle Kraken - Montreal Canadiens 2:4 (1:0, 1:3, 0:1)



Góly: 5. Montour (Eberle), 25. Tolvanen (Eberle, Stephenson) - 28. Laine (Suzuki, Hutson), 32. Newhook (Laine), 35. SLAFKOVSKÝ (Caufield, Hutson), 48. SLAFKOVSKÝ (Struble, Suzuki). Brankári: Daccord - Dobeš, strely na bránku: 35:25.







Slováci v akcii



Juraj Slafkovský (Montreal) 18:56 2 0 2 +2 4 0



Martin Pospíšil (Calgary) 15:57 0 0 0 0 0 0







/pozn.: počet odohratých minút, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/

New York 13. marca (TASR) - Slovenský hokejista Juraj Slafkovský získal svoj 100. bod v NHL. Útočník Montrealu strelil v nočnom zápase dva góly na ľade Seattlu, no jeho tím napokon prehral 4:5 po predĺžení. Slafkovský dosiahol druhý viacbodový zápas v sérii. Po 62 zápasoch prebiehajúcej sezóny má na konte 40 bodov za 14 gólov a 26 asistencií. Na métu 100 bodov v NHL dosiahol ako 29. slovenský hráč, potreboval na to 183 zápasov.Svoj prvý gól v zápase strelil v 35. minúte, keď sa na ľavom krídle dostal do úniku jeden proti jednému. Napokon si počkal na správny moment a strelou z ostrého uhla prekonal brankára Joeyho Daccorda. Canadiens týmto gólom poslal do vedenia 3:2. V 48. minúte ho navýšil o ďalší gól, keď v predbránkovom priestore stečoval strelu. V zápase si pripísal aj dva plusové body a štyri strely. Ani dvojgólové manko nepoložilo domácich a útočník Jani Nyman, pre ktorého to bol prvý zápas v NHL, znížil v presilovke na 3:4. Duel poslal do predĺženía ďalšou využitou presilovkou Matty Beniers. Obrat Seattlu zavŕšil Brandon Montour, ktorý ukončil predĺženie už po piatich sekundách, keď skóroval po rýchlom úniku. Canadiens nenadviazali na víťazstvo z Vancouveru a v tesnom súboji o druhú voľnú kartu do play off vo Východnej konferencii strácajú dva body na Columbus.Útočník Calgary Martin Pospíšil bol so 7 bodyčekmi najaktívnejší spomedzi všetkých hráčov v zápase proti Vancouveru. Domáci sa dostali do tesného vedenia 3:2, keď útočník Jonathan Huberdeau otočil skóre, no napokon prehrali piaty zápas z uplynulých siedmich. O triumfe Canucks rozhodol v samostatných nájazdoch Conor Garland. Pospíšil nebodoval v treťom zápase za sebou.V zápase Utah - Anaheim mohlo dôjsť k súboju českých brankárov, no napokon sa tak nestalo. V bránke domácich nastúpil Karel Vejmelka, no Lukáš Dostál z Anaheimu chytal v predošlom zápase s Washingtonom (4:7) a v Salt Lake City bol iba náhradník, keďže išlo o druhý zápas v priebehu dvoch dní. V bránke "káčerov" dostal príležitosť Ville Husso, pre ktorého to bol prvý zápas po príchode z Detroitu a zároveň aj prvý v prebiehajúcej sezóne NHL. Domáci na neho vyslali až 40 striel a napokon triumfovali 3:2, keď víťazný gól strelil v 48. minúte v presilovke Dylan Guenther. Ducks prehrali štvrtý zápas z uplynulých piatich. Hráči Utahu triumfovali v piatom zápase z predošlých ôsmich a živia nádej na play off.V zápase Detroit - Buffalo sa piatimi kanadským bodmi blysol Patrick Kane. Rodák z Buffala prispel k víťazstvu "červených krídel" 7:3 dvomi gólmi a tromi asistenciami. Štyri kanadské body (1+3) si pripísal jeho spoluhráč Alex DeBrincat. Red Wings zvíťazili po šiestich prehrách a naďalej bojujú o pozíciu na voľnej karte do play off vo Východnej konferencii. Sabres nenadviazali na víťazstvo nad Edmontonom 3:2 a prehrali siedmy zápas z predošlých ôsmich. Naďalej sú na poslednom 16. mieste vo Východnej konferencii.