Slafkovský získal striebro v C1, vyhral Tasiadis

Augsburg 31. júla (TASR) - Slovenský reprezentant Alexander Slafkovský skončil druhý vo finále C1 na MS vo vodnom slalome. Na víťazného Nemca Siderisa Tasiadisa stratil 1,18 sekundy a štvrté striebro z C1 na svetovom šampionáte získal napriek štyrom trestným sekundám. Pódium doplnil Tasiadisov krajan Franz Anton so stratou 1,61 s.



Slafkovskému tak opäť uniklo individuálne zlato v C1, na konte má 10 titulov z kanoistickej hliadky. "Do očí sa mi tlačia slzy, nemám slov. Ďakujem všetkým, ktorí mi držali palce a ešte mi verili. Je škoda trestných sekúnd, ale asi ešte nepatrím do starého železa," uviedol 39-ročný Slovák pre RTVS. V predchádzajúcom období viackrát zvažoval ukončenie kariéry, no v Augsburgu získal striebro aj v 3xC1 a nedávno triumfoval v pretekoch SP v Tacene.



Pre Slovensko to dlho vyzeralo na dva cenné kovy, keď v najlepšej trojke figuroval aj Matej Beňuš. Ten nakoniec obsadil piate miesto a na Antona mu chýbalo 0,64 s. "Stratil som na dvadsaťjednotke, včera s tým malo problém mnoho kajakárov a aj ja som to musel obchádzať cez valec. Taký je šport, jazdiť na istotu by ma nebavilo a keď sa riskuje, prichádza k chybám," opísal svoj výkon Beňuš.