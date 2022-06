Slafkovský zvíťazil v C1, slávil prvý triumf od roku 2019

SP vo vodnom slalome v Tacene:



Finále C1m:



1. Alexander SLAFKOVSKÝ (SR) 1:26,27 min. (2),

2. Luka Božič +0,17 s (2),

3. Benjamin Savšek (obaja Slovin.) +0,56,

4. Denis Gargaud Chanut (Fr.) +1,03 (0),

5. Sideris Tasiadis (Nem.) +1,93 (2),

6. Marko MIRGORODSKÝ +2,62 (0),

...,

Semifinále:

11. Matej BEŇUŠ (obaja SR) +4,60 (0)

Ľubľana 26. júna (TASR) - Slovenský reprezentant vo vodnom slalome Alexander Slafkovský zvíťazil na podujatí Svetového pohára v slovinskom Tacene v kategórii C1. V nedeľnom finále predviedol líder svetového poradia čistú jazdu a s časom 86,27 sekundy si pripísal ôsmy triumf v kariére. Pre Slafkovského je to prvá výhra na podujatí SP od augusta 2019.V úplnom závere to vyzeralo, že 39-ročný Slovák o triumf príde, no domácemu Benjaminovi Savšekovi pripočítali rozhodcovia v cieli dodatočne dvojsekundový trest za dotyk na trinástej červenej bránke a odsunuli ho na tretie miesto (+0,56 s). Druhú priečku obsadil ďalší Slovinec Luka Božič, ktorý urobil jednu chybu naa stratil 17 stotín sekundy. Slafkovský si tak napravil chuť po tohtoročných nevýrazných výkonoch, keď mu nevyšli ME v Liptovskom Mikuláši a na predošlých dvoch podujatiach SP sa nepredstavil vo finále.uviedol Slafkovský tesne po pretekoch v televíznom rozhovore pre Medzinárodnú kanoistickú federáciu (ICF). Menej sa darilo jeho krajanovi Markovi Mirgorodskému, ktorý síce vo finále tiež predviedol bezchybnú jazdu, no stratil až 2,62 sekundy a skončil na šiestom mieste.