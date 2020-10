Šláger DAC - Slovan sa odohrá, hostia neuspeli so žiadosťou o odklad

Bratislava 25. októbra (TASR) - Vedenie futbalového klubu ŠK Slovan Bratislava neuspelo so žiadosťou o odloženie nedeľňajšieho šlágra 11. kola Fortuna ligy proti FC DAC 1904 Dunajská Streda. Zápas s výkopom o 16.00 h sa tak v MOL Aréne odohrá, informoval oficiálny web Slovana.



"ŠK Slovan Bratislava na základe nepriaznivého vývoja zdravotnej situácie v A-mužstve, kde bolo diagnostikovaných 14 pozitívnych prípadov Covid-19, adresoval Únii ligových klubov (ÚLK) a FC DAC 1904 Dunajská Streda ako dotknutému klubu žiadosť o odloženie nedeľňajšieho zápasu. Keďže ÚLK sa ako riadiaci orgán súťaže musí riadiť schváleným manuálom, odloženie zápasu by pripadalo do úvahy len v prípade dohody klubov, resp. súhlasu nášho súpera. K takejto dohode ani súhlasu však neprišlo. Využili sme všetky dostupné možnosti, aby sme zápas mohli odohrať v inom termíne v plnom zložení. Keďže to však nie je možné, musíme akceptovať nariadenia vyplývajúce z manuálu ÚLK," uviedol ŠK Slovan v komuniké na svojej internetovej stránke.