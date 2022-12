Šláger vo Zvolene mal výbornú úroveň, Nitra nezvládla Košice

Na snímke zľava brankár Nikita Bespalov (Prešov), Dávid Skokan (Poprad), Dominik Jendroľ a vpredu Oliver Turan (obaja Prešov) počas zápasu 25. kola hokejovej Tipos Extraligy medzi HC MV Transport Prešov - HK Poprad 11. decembra 2022 v Prešove. Foto: TASR - Veronika Mihaliková

Na snímke zľava Rastislav Gašpar (Banská Bystrica) a William Rapuzzi (Slovan) počas 25. kola hokejovej Tipos extraligy HC Slovan Bratislava - HC '05 Banská Bystrica 11. decembra 2022 v Bratislave. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Šláger kola vo Zvolene mal výbornú úroveň, zhodli sa Kmeč i Čaládi

Nitrania prehrali desiatykrát po sebe, Švarný: Chýba mi emócia

Tipos extraliga - 25. kolo:

HKM Zvolen – HC MIKRON Nové Zámky 6:3 (0:0, 2:2, 4:1)



Góly: 24. Hanna (A. Barcík, V. Fekiač), 36. Hanna (Stupka, Csányi), 42. Hraško (Viedenský, Marcinek), 45. Sládok (Hraško, Stupka), 52. Huntebrinker (Kolenič, Hanna), 59. Jedlička (R. Bondra) – 39. Jackson (Johnson, Lee), 40. Gennaro (Števuliak, T. Mikúš), 44. Farley (Lee, Mišiak). Rozhodovali: Baluška, Fridrich – M. Orolin, Durmis, vylúčení na 2 min: 2:4, presilovky: 0:0, oslabenia: 0:0, 1395 divákov.



Zvolen: Trenčan – Messner, Rauhauser, Mudrák, Hanna, Hraško, Sládok, Hraško, S. Bacík – Jedlička, Langkow, R. Bondra – Kolenič, Huntebrinker, Stupka – Marcinek, Viedenský, Csányi – A. Barcík, V. Fekiač, Jakúbek



Nové Zámky: Kantor – Hatala, Lee, Roman, L. Kozák, M. Roman, Martin Chovan, Mamčics, Laurenčík – Jackson, Johnson, Farley – Števuliak, Gennaro, T. Mikúš – R. Faith, J. Mikúš, Klempa – Hajnik, Ondrušek, M. Barto – Mišiak





HK Nitra - HC Košice 1:3 (0:0, 0:1, 1:2)



Góly: 55. Švarný - 23. Jääskeläinen (Southorn), 43. Southorn (Jääskeläinen, Chovan), 59. Slovák (Bartánus). Rozhodovali: Výleta, Smrek - Kacej, Ordzovenský, vylúčení: 3:2, presilovky: 0:0, oslabenia: 0:0, 1795 divákov.



Nitra: O´Connor – Bodák, Švarný, Donaghey, Gajdoš, Vitaloš, Pupák, Erkamps – Krivošík, Buncis, Volko – Elmer, Duke, Sýkora – Guman, Baláž, Tvrdoň – Drábek, Solenský, Knies – Molnár



Košice: Janus – Olsson, Deyl, Romančík, Southorn, Ferenc, Šedivý, Bartoš – Jääskeläinen, Chovan, Leskinen – Bartánus, Slovák, Parshin – Lamper, Linet, Jokeľ – Tybor, Havrila, Vaculik





HK Dukla Ingema Michalovce - HK GROTTO Spišská Nová Ves 3:2 pp (0:0, 0:1, 2:1 - 1:0)



Góly: 44. Osburn (Žitný), 46. Glazkov (Pavlovs), 61. Glazkov (Osburn) - 32. Giľák (Majdan), 59. Kerbashian (Beaudry, Majdan) .Rozhodovali: Štefik, Krajčík - Drblík, Tvrdoň, vylúčení: 5:7 na 2 min., presilovky: 3:0, oslabenia: 0:0.



Michalovce: Škorvánek - Michalčin, Glazkov, Osburn, Hammond, Macejko, Mihalik - Žitný, Pavlovs, Paločko - Zabusovs, Buc, Bezúch - Okoličány, Suja, Bjalončík - Vašaš, Galamboš, Chalupa



Spišská Nová Ves: Surák - Beaudry, Romaňák, Ališauskas, Malina, Ulander, Ordzovenský, Žiak, Groch - B. Rapáč, Nellis, Majdan - Salituro, Kerbashian, Verbeek - Giľák, Vartovník, Vandas - Tomala, Hamráček





HC MV Transport Prešov - HK Poprad 2:4 (1:0, 0:2, 1:2)



Góly: 20. Gerlach (Giles, Nauš), 57. Nauš (Šimun, Gerlach) - 23. Kukuča (Meliško, Livingston), 32. Sokoli (Betker, Paukovček), 51. Kotvan (Paukovček), 60. Bubela (Záborský). Rozhodovali: Rojík, Kalina - Gegáň, Vyšný, vylúčení: 3:5 na 2 min., presilovky: 0:0, oslabenia: 0:1.



Prešov: Bespalov - Lalík, Giles, Turan, D. Jendroľ, Doetzel, Nátny, Thomka, F. Fekiač - Gerlach, Girduckis, Nauš - Sýkora, Šimun, Campagna - Džugan, Neuls, Ščurko - K. Jendroľ, Klíma, Žilka



Poprad: Rychlík - Betker, Jasečko, Vainio, Kotvan, Meliško, Bokroš - Razgals, Skokan, Svitana - Záborský, Mlynarovič, Bubela - Livingston, Paločko, Kukuča - M. Suchý, Paukovček, Petráš - Sokoli





HC Slovan Bratislava – HC '05 Banská Bystrica 1:2 (0:1, 0:0, 1:1)



Góly: 59. Harris (Pecararo, Sersen) – 18. Kontos (Gašpar, Pavlin), 56. Bíreš (Gašpar, Jendek). Rozhodovali: Žák, Hronský – Hercog, Frimmel, vylúčení: 1:2 na 2 min, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 3704 divákov.



Slovan: Hlavaj – MacKenzie, Golian, Valach, Maier, Gachulinec, Sersen, Beňo – Pecararo, Harris, Takáč – Fominych, Rapuzzi, Haščák – Petriska, Kytnár, Lukošík – Kukumberg, Lipiansky, M. Matoušek



Banská Bystrica: Sedláček – Pavlin, Bačik, Björkung, Kojo, Holenda, Ďatelinka, Frídel – Výhonský, Tamáši, Urbánek – Troock, Kontos, Jendek – Gašpar, Bíreš, Sukeľ – Kabáč, Gabor, Bača





HK Dukla Trenčín - MHk 32 Liptovský Mikuláš 5:2 (2:0, 2:0, 1:2)



Góly: 5. Pietroniro (Petráš), 16. Jurík (Obdržálek), 34. Petráš (Nemčík, Pietroniro), 39. Stahoň (Tourigny, Hudec), 60. Hudec - 45. Walega, 52. Uhrík (Walega, Ventelä). Rozhodovali: Korba, Novák - Janiga, D. Konc ml., vylúčení: 3:3 na 2 min., presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 658 divákov.



Trenčín: LaCouvee - Starosta, Tourigny, Pietroniro, Nemčík, Ulrych, Stacha, Hlaváč - Petráš, Čacho, Valach - Thelin, Flick, Sloboda - Krajčovič, Sojčík, Hudec - Stahoň, Jurík, Obdržálek



Liptovský Mikuláš: Valent - Mezovský, Ventelä, Bakala, Djakov, Hudec, Novajovský - Kuru, Vahatalo, Štrauch - Kriška, Saari, Handlovský - Walega, Vankúš, Uhrík - Galbavý, Šmida, Kalousek - Braun

Zvolen 11. decembra (TASR) – Hokejisti HKM Zvolen strávia druhú reprezentačnú prestávku sezóny na 1. mieste tabuľky Tipos extraligy. Rozhodli o tom výsledky nedeľňajšieho 25. kola, v ktorom Zvolenčania získali tri body za víťazstvo 6:3 nad Novými Zámkami a dovtedy vedúci Slovan doma nebodoval proti Banskej Bystrici (1:2).Traja hráči strelili svoje prvé góly v sezóne - zvolenskí obrancovia Jozef Sládok a Peter Hraško a novozámocký útočník Matteo Gennaro. Skóroval aj útočník hostí Robert Jackson, ktorý je s 33 bodmi najproduktívnejší hráč súťaže. Zvolen v šlágri kola proti Novým Zámkom potvrdil, že je najlepším tímom na vlastnom ľade. Domáci útočník Maroš Jedlička skóroval v treťom zápase za sebou. Z doterajších 13 domácich duelov nezvíťazil iba v jednom. Novozámčania prvýkrát v sezóne inkasovali viac ako päť gólov a prestávku strávia na 3. mieste o bod pred Košicami.Zvolenčania boli pred nedeľňajšími zápasmi na 2. mieste tabuľky, keď za Slovanom zaostávali iba o skóre. "Belasí" si však bodové konto nevylepšili, keď Banskej Bystrici doma podľahli 1:2. Na brankára hostí Jakuba Sedláčeka, ktorý v sezóne 2017/2018 nastúpil za Slovan do troch zápasov v KHL, vyslali 40 striel. Ujal sa iba pokus Branta Harrisa v 59. minúte za stavu 0:2. Prvý zápas v drese Slovana absolvoval brat útočníka Tomáša Matoušeka Michal. Hráči Banskej Bystrice bodovali naplno štvrtýkrát za sebou, čo sa im podarilo prvýkrát v sezóne. Upevnili si tým priebežnú ôsmu priečku a zároveň nedovolili bodovo odskočiť siedmemu Popradu, za ktorým zaostávajú o skóre.Aj "kamzíci" bodovali naplno, keď v Prešove pred 547 divákmi zdolali domácich 5:2. Prvý extraligový gól dosiahol 19-ročný útočník Popradu Patrik Sokoli. Popradčania zvíťazili v piatom vzájomnom zápase za sebou a zároveň druhýkrát v prebiehajúcej sezóne dosiahli tri víťazstvá v rade. Svoj 17. gól v sezóne strelil útočník Prešova Max Gerlach, ktorý je spoločne s Novozámčanom Robertom Jacksonom priebežne najlepší strelec súťaže.Tempo s najlepšími ligovými kanoniermi drží aj Šimon Petráš z Dukly Trenčín. V 25. kole si štatistiky vylepšil o 16. gól sezóny, ktorým pomohol k víťazstvu nad Liptovským Mikulášom 5:2. Prvý gól v extralige strelil 17-ročný trenčiansky útočník Ľuboš Stahoň. Pre Duklu to bolo prvé "domáce" víťazstvo v treťom zápase v Dubnici nad Váhom a zároveň prvé po troch prehrách. Liptáci nebodovali v troch zápasoch po sebe a s 24 bodmi sú predposlední.Horšie je na tom už len Nitra. Zverenci Antonína Stavjaňu nenadviazali na povzbudzujúci bod z Popradu a prehra s Košicami 1:3 bola pre nich desiata za sebou. V bránke "oceliarov" piatykrát v sezóne nastúpil Jaroslav Janus a naďalej má stopercentnú víťaznú bilanciu s priemerom 1,00 inkasovaného gólu na zápas a 96,64-percentnou úspešnosťou zákrokov. V zostave "oceliarov" chýbali útočníci Patrik Rogoň a Colin Campbell. Zatiaľ čo absenciu prvého menovaného klub vysvetlil zdravotnými problémami, ku Campbellovi sa nevyjadril. Podľa niektorých zahraničných médií sa o najproduktívnejšieho hráča Košíc zaujímajú kluby KHL.Aj po 25. kole platí, že hokejisti Spišskej Novej Vsi ešte v slovenskej extralige nezvíťazili nad Michalovcami. Tohto súpera zdolali zatiaľ naposledy ešte 8. februára 2017 v 1. lige. V nedeľu doplatili na vylúčenia, keď v riadnom hracom čase inkasovali oba góly v oslabení o dvoch hráčov. Dokázali však vyrovnať a za remízu 2:2 získať aspoň bod, ale z víťazstva sa predsa len tešili domáci. Predĺženie ukončil po 26 sekundách obranca Ivan Glazkov, ktorý svojím druhým gólom v zápase využil presilovku štyroch proti trom.Ku skompletizovaniu doterajšieho extraligového programu zostáva odohrať duel medzi domácim Slovanom Bratislava a HC Košice. Ten sa uskutoční 15. januára 2023 počas Kaufland Winter Games na Tehelnom poli. Po 25. kole nasleduje druhá reprezentačná prestávka. Zverenci Craiga Ramsayho absolvujú v 15.- 17. decembra v Bratislave Vianočný Kaufland cup. Najbližší hrací deň Tipos extraligy je utorok 20. december, keď je na programe tzv. regionálne (45.) kolo.Hokejisti Zvolena sa po nedeľnej výhre nad tretími Novými Zámkami 6:3 prepracovali na priebežné prvé miesto tabuľky Tipos extraligy. Základ triumfu položili v tretej tretine, v ktorej duel strhli na svoju stranu gólmi Hraška, Sládka a Huntebrinkera spomedzi kruhov.Pred reprezentačnou prestávkou zaknihovali už šieste víťazstvo v rade.uviedol po skončení stretnutia asistent trénera Zvolena Andrej Kmeč, pričom pochválil obrancov, ktorí dali až štyri góly. Prvé dva Hanna, tretí Hraško a štvrtý Sládok.podotkol Kmeč.Zvolenčania vyhrávajú zápasy aj bez siedmich zranených kľúčových hráčov základnej zostavy Haina, Kubku, Zuzina, Sideroffa, Hecla, Šišku a Kašlíka.netajil spokojnosť zvolenský asistent trénera.Novozámčania vo Zvolene dlho pomýšľali na bodový zisk. V závere pri dvojgólovom manku odvolali brankára, ale duel už nedokázali zdramatizovať.hodnotil prehru pod Pustým hradom asistent trénera Nových Zámkov Erik Čaládi, pričom taktiež vyzdvihol kvalitu tohto duelu:Hokejisti Nitry nestačili v nedeľu v 25. kole Tipos extraligy na Košice a na domácom ľade prehrali 1:3. Pre "corgoňov" to bol už desiaty zápas za sebou, v ktorom nedokázali zvíťaziť a nachádzajú sa na dne tabuľky. Už počas reprezentačnej prestávky sa očakávajú pod Zoborom zmeny na legionárskych postoch.Zápas začali lepšie domáci, ktorí sa však trápia v zakončení. Potvrdil to pri stopercentnej príležitosti v 8. minúte kanadský útočník Reid Duke, ktorý netrafil z metra prázdnu bránku. O dve minúty neskôr sa rútil sám Michael Drábek, ale strelu medzi nohy prečítal brankár Jaroslav Janus.povedal pri absencii kapitána Nitry Branislava Mezeia, jeho zástupca Ivan Švarný.Skóre sa prvýkrát menilo na začiatku druhej tretiny, keď fínsky útočník Joona Jääskeläinen strelou na bližšiu žrď prekonal Matta O´Connora. Obe mužstvá sa snažili hrať rovnaký systém, cieľom ktorého bola efektívna hra v strednom pásme, pričom absentovalo napádanie súperovej rozohrávky.povedal center druhého košického útoku Marek Slovák, ktorý zároveň pochválil hru súpera.Nitrania inkasovali gól aj v úvode druhej tretiny, keď poslal "oceliarov" do dvojgólového vedenia, opäť strelou na bližšiu žrď, Jordan Southorn. Košičanom sa podarilo streliť tri góly z dvadsiatich pokusov.dodal Slovák. V 55. minúte ešte po individuálnej akcii dokázal Nitranov vrátiť do zápasu Ivan Švarný, avšak v záverečnej hre bez brankára už domáci nedokázali pretlačiť puk do košickej bránky. Duel v závere pečatil gólom do prázdnej bránky Marek Slovák, ktorý gól neoslavoval.poznamenal tridsaťštyriročný odchovanec nitrianskeho hokeja.Nitrania sa snažia nájsť príčinu zlých výsledkov, ktoré vyústili aj do zmeny herného štýlu. Tradičný "forčeking" súpera pri rozohrávke nahradili proti Košiciam prehusťovaním stredného pásma.uviedol v mixzóne Švarný, ktorý vidí ako jednu z príčin súčasného stavu nedostatočné prenesenie emócií na ľad.Nitru trápi okrem zlej koncovky a početných zranení výkonnosť hráčov. Najvýraznejšie dokumentuje tento fakt pohľad na tímovú produktivitu. Až do 9. decembra bol najproduktívnejším hráčom Nitry s jedenástimi bodmi útočník Adrián Holešinský, ktorý však za Nitru nastúpil naposledy 28. októbra pred odchodom do Plzne. Po 42 dňoch ho o bod predbehol obranca Cody Donaghey. Práve on však spolu s päťbodovým obrancom Macoyom Erkampsom čelí azda najväčšej kritike. V útočnej fáze podáva zatiaľ kolísavé výkony Reid Duke. Najmä s hernou výkonnosťou cudzincov nie je spokojný ani trénerský štáb.načrtol plánované zmeny v kádri počas reprezentačnej prestávky tréner Antonín Stavjaňa.