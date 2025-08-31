< sekcia Šport
Šláger Liverpoolu s Arsenalom rozhodol na Anfielde Szoboszlai
Historické štatistiky sa v prvom polčase nepotvrdili a z oboch strán to bola skôr taktická bitka
Autor TASR
Londýn 31. augusta (TASR) - Futbalisti Liverpoolu zdolali v šlágri 3. kola anglickej Premier League londýnsky Arsenal 1:0. Vo vyrovnanom stretnutí rozhodol o víťazstve úradujúceho majstra výstavnou strelou z priameho kopu v 83. minúte maďarský stredopoliar Dominik Szoboszlai.
Len vzájomné zápasy medzi „The Reds“ a Tottenhamom (207) priniesli v histórii PL viac gólov než duely dvoch najlepších mužstiev uplynulej sezóny (198). V základnej zostave „kanonierov“ absentovalo v nedeľu viacero opôr vrátane krídelníka Bukaya Saku, kapitán Martin Odegaard začal len na lavičke. Navyše už v 5. minúte signalizoval zranenie aj obranca William Saliba, ktorého nahradil 21-ročný Cristhian Mosquera. Liverpoolu nebol k dispozícii Jeremie Frimpong, na pozícii pravého obrancu ho zastúpil práve Szoboszlai.
Historické štatistiky sa v prvom polčase nepotvrdili a z oboch strán to bola skôr taktická bitka, v ktorej sa oba tímy snažili o zabezpečenie obrany. K zakončeniu na bránu sa dostal len krídelník hostí Noni Madueke po rohovom kope. V druhom dejstve sa naopak zverenci Mikela Artetu nedopracovali k strele na bránu a aj napriek územnej prevahe Liverpoolu všetko nasvedčovalo tomu, že zápas dospeje do remízy. Po faule Martina Zubimendiho v nebezpečnom priestore pred pokutovým územím Arsenalu však nasledoval priamy kop zo sľubnej pozície. K lopte sa postavil Szoboszlai a nechytateľnou strelou ponad múr rozhodol vyrovnané stretnutie. Arsenal inkasoval na Anfielde prvý gól a pripísal si prvú prehru v prebiehajúcej sezóne. Predĺžil si zároveň aj nepriaznivú bilanciu, naposledy na tomto štadióne zvíťazil v roku 2012. Liverpool naopak prerušil šesťzápasovú sériu bez výhry nad Arsenalom a zostáva stopercentný.
Hráči Manchestru City podľahli Brightonu 1:2. Svoj jubilejný 100. zápas v anglickej najvyššej súťaži okorenil gólom nórsky útočník City Erling Haaland, domáci však po prestávke otočili skóre. Po ruke Matheusa Nunesa v 65. minúte sa po štandardnej situácii pískala penalta pre domácich, ktorú skúsene premenil stredopoliar James Milner. Tridsaťdeväťročný Angličan sa tak stal druhým najstarším strelcom gólu v histórii PL. Zaujímavosťou je, že druhé miesto drží aj v rebríčku najmladších strelcov. O víťazstve domácich rozhodol po protiútoku v 89. minúte striedajúci Nemec Brajan Gruda.
Prvé body v sezóne si pripísal West Ham United. Na štadióne City Ground zdolal Nottingham Forest 3:0. Všetko podstatné sa udialo až v závere duelu, kedy sa postupne v drese hostí presadili Jarrod Bowen, Lucas Paqueta a Callum Wilson.
Len vzájomné zápasy medzi „The Reds“ a Tottenhamom (207) priniesli v histórii PL viac gólov než duely dvoch najlepších mužstiev uplynulej sezóny (198). V základnej zostave „kanonierov“ absentovalo v nedeľu viacero opôr vrátane krídelníka Bukaya Saku, kapitán Martin Odegaard začal len na lavičke. Navyše už v 5. minúte signalizoval zranenie aj obranca William Saliba, ktorého nahradil 21-ročný Cristhian Mosquera. Liverpoolu nebol k dispozícii Jeremie Frimpong, na pozícii pravého obrancu ho zastúpil práve Szoboszlai.
Historické štatistiky sa v prvom polčase nepotvrdili a z oboch strán to bola skôr taktická bitka, v ktorej sa oba tímy snažili o zabezpečenie obrany. K zakončeniu na bránu sa dostal len krídelník hostí Noni Madueke po rohovom kope. V druhom dejstve sa naopak zverenci Mikela Artetu nedopracovali k strele na bránu a aj napriek územnej prevahe Liverpoolu všetko nasvedčovalo tomu, že zápas dospeje do remízy. Po faule Martina Zubimendiho v nebezpečnom priestore pred pokutovým územím Arsenalu však nasledoval priamy kop zo sľubnej pozície. K lopte sa postavil Szoboszlai a nechytateľnou strelou ponad múr rozhodol vyrovnané stretnutie. Arsenal inkasoval na Anfielde prvý gól a pripísal si prvú prehru v prebiehajúcej sezóne. Predĺžil si zároveň aj nepriaznivú bilanciu, naposledy na tomto štadióne zvíťazil v roku 2012. Liverpool naopak prerušil šesťzápasovú sériu bez výhry nad Arsenalom a zostáva stopercentný.
Hráči Manchestru City podľahli Brightonu 1:2. Svoj jubilejný 100. zápas v anglickej najvyššej súťaži okorenil gólom nórsky útočník City Erling Haaland, domáci však po prestávke otočili skóre. Po ruke Matheusa Nunesa v 65. minúte sa po štandardnej situácii pískala penalta pre domácich, ktorú skúsene premenil stredopoliar James Milner. Tridsaťdeväťročný Angličan sa tak stal druhým najstarším strelcom gólu v histórii PL. Zaujímavosťou je, že druhé miesto drží aj v rebríčku najmladších strelcov. O víťazstve domácich rozhodol po protiútoku v 89. minúte striedajúci Nemec Brajan Gruda.
Prvé body v sezóne si pripísal West Ham United. Na štadióne City Ground zdolal Nottingham Forest 3:0. Všetko podstatné sa udialo až v závere duelu, kedy sa postupne v drese hostí presadili Jarrod Bowen, Lucas Paqueta a Callum Wilson.
Premier League - 3. kolo:
FC Liverpool - FC Arsenal 1:0 (0:0)
Góly: 83. Szoboszlai
Nottingham Forest - West Ham United 0:3 (0:0)
Góly: 84. Bowen, 88. Paqueta (z 11 m), 90+1. Wilson
FC Brighton - Manchester City 2:1 (0:1)
Góly: 67. Milner (z 11 m), 89. Gruda - 34. Haaland
FC Liverpool - FC Arsenal 1:0 (0:0)
Góly: 83. Szoboszlai
Nottingham Forest - West Ham United 0:3 (0:0)
Góly: 84. Bowen, 88. Paqueta (z 11 m), 90+1. Wilson
FC Brighton - Manchester City 2:1 (0:1)
Góly: 67. Milner (z 11 m), 89. Gruda - 34. Haaland