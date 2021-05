Šláger Manchester United - Liverpool po protestoch fanúšikov odložili

Manchester 2. mája (TASR) - Nedeľný šláger 34. kola anglickej futbalovej Premier League medzi Manchestrom United a FC Liverpool odložili na neurčito. Dôvodom boli bezpečnostné obavy v súvislosti s protestami domácich fanúšikov. Zápas mohol definitívne rozhodnúť o titule, v prípade víťazstve "The Reds" by mal líder Manchester City na čele tabuľky nedostihnuteľný 13-bodový náskok.



Približne dve hodiny pred začiatkom stretnutia v Manchestri vtrhli na štadión Old Trafford priaznivci United, ktorí sa rozhodli takýmto spôsobom vyjadriť protest proti americkým majiteľom klubu - rodine Glazerovcov. Asi dve stovky z nich vnikli na trávnik, niektorí odpálili aj dymovnice. Hoci postupom času opustili ihrisko, naďalej zostávali pred štadiónom a odpaľovali pyrotechniku. Duel sa tak nemohol začať, hráči oboch tímov aj niekoľko minút po plánovanom začiatku zápasu (17.30 SELČ) boli stále na hoteli, pretože sa k štadiónu nemohli dostať. Viacerí fanúšikovia sa dostali do stretu s policajtami, ktorí chceli dav rozpustiť. Napokon museli stretnutie zrušiť.



"Po diskusiách medzi políciou, vedením Premier League, mestom a obomi klubmi a dôkladnom posúdení bezpečnostnej situácie sme sa rozhodli dnešný zápas proti Liverpoolu vzhľadom na dnešné protesty odložiť," uviedol domáci klub v stanovisku, z ktorého citovala agentúra AFP. "Naši priaznivci sú zanietení a prežívajú všetko, čo sa deje v klube. Plne rešpektujeme ich právo na vyjadrenie názoru a mierumilovný protest. Je nám však ľúto, že tieto činy mali vplyv na tím a že ohrozili ostatných fanúšikov, zamestnancov klubu a políciu. Ďakujeme polícii za pomoc a budeme jej asistovať pri ďalšom vyšetrovaní."



Priaznivci rekordného anglického majstra žiadali odchod Glazerovcov, ktorí chceli zapojiť klub do projektu vznikajúcej Európskej Superligy. Americkí podnikatelia sú vlastníkmi "červených diablov" od roku 2005.



Vedenie United už na piatkovom stretnutí s fanúšikmi ubezpečilo, že sa v budúcnosti nezúčastní na žiadnom ďalšom pokuse o Európsku Superligu. Odchádzajúci obchodný riaditeľ Ed Woodward nahnevaných priaznivcov uistil, že sa klub už poučil.