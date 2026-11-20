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Šlágrom štvrťfinále LN bude súboj Španielska proti Francúzsku
„Les Bleus“ narazia na Španielov po semifinálovej prehre (0:2) na tohtoročných MS v USA, Kanade a Mexiku.
Autor TASR,aktualizované
Nyon 20. novembra (TASR) - Šlágrom štvrťfinále futbalovej Ligy národov 2026/27 bude súboj medzi Španielskom a Francúzskom. Úradujúci obhajcovia trofeje Portugalčania sa stretnú s Holandskom. Nórov čaká dvojzápas proti Anglicku a Belgicko vyzve Nemecko. Rozhodol o tom piatkový žreb v sídle Európskej futbalovej únie (UEFA) vo švajčiarskom Nyone.
„Les Bleus“ narazia na Španielov po semifinálovej prehre (0:2) na tohtoročných MS v USA, Kanade a Mexiku. Španieli figurovali medzi nenasadenými tímami, čo boli mužstvá, ktoré skončili v A-divízii na druhých miestach svojich skupín. Pravidlom bolo, že žiadna štvrťfinálová dvojica sa nesmela predtým stretnúť v skupinovej fáze. Toto pravidlo vstúpilo do platnosti ihneď pri žrebe štvrťfinále, keď úradujúcim majstrom sveta i Európy pôvodne prisúdil za súpera Anglicko. „La Furia Roja“ sa však s „Albionom“ stretla v skupine, pričom Angličania si zabezpečili prvenstvo v nej v záverečnom dueli víťazstvom 3:2 na pôde Španielska. Zverencov trénera Thomasa Tuchela čaká ambiciózne Nórsko s historicky najlepším strelcom súťaže Erlingom Haalandom (25 gólov). Pôjde o reprízu štvrťfinále majstrovstiev sveta 2026, na ktorých Nóri podľahli Anglicku 1:2 po predĺžení. Severania budú mať motiváciu navyše, keďže na finálovom turnaji LN ešte nehrali.
Portugalčania ako víťazi 4. skupiny vyzvú Holanďanov, ktorí postúpili z 2. skupiny ako druhý tím spolu s Nemcami. „Oranjes“ sa stretli naposledy s Portugalskom v roku 2019, keď si zahrali vo finále Ligy národov. Vtedy sa z celkového triumfu radoval výber z juhozápadu Európy po víťazstve 1:0. Pre Nemecko a Belgicko pôjde o prvú vzájomnú súťažnú konfrontáciu od roku 2011, keď v rámci kvalifikácie ME 2012 uspeli Nemci, ktorí vyhrali s týmto súperom aj všetky ostatné súťažné zápasy. Belgičania zdolali Nemecko iba v prípravnom stretnutí v marci 2023.
Víťaz štvrťfinále medzi Holandskom a Portugalskom bude v semifinále hostiť duel proti lepšiemu z dvojice Španielsko - Francúzsko. Výhodu domáceho prostredia bude mať víťaz štvrťfinále medzi Belgickom a Nemeckom, ich súperom môže byť Nórsko alebo Anglicko. Semifinále sa bude hrať na jeden zápas.
Slovenská reprezentácia sa predstaví v B-divízii po tom, čo od ročníka 2022/23 figurovala v „céčku“. Mužstvo trénera Vladimíra Weissa st. vyhralo skupinu v konkurencii Faerských ostrovov, Moldavska a Kazachstanu. Faerčania zabojujú v play off o svoju prvú účasť v „béčku“ proti Gruzínsku, ktoré bude hrať o udržanie sa v tejto kategórii.
Žrebovaciu procedúru absolvoval zástupca generálneho sekretára UEFA Giorgio Marchetti a spolu s ním bývalý portugalský reprezentant Adrien Silva, ktorý bol súčasťou majstrovského kádra na ME 2016. Prvé zápasy štvrťfinále a baráže o postup, resp. zostup medzi jednotlivými divíziami sú naplánované na štvrtok 25. marca a na sobotu 27. marca 2027. Odvetné zápasy sa odohrajú v nedeľu 28. marca (pre dvojice, ktoré hrali vo štvrtok) a v utorok 30. marca 2027. Semifinále sa odohrá 9. a 10. júna, finále a zápas o 3. miesto je na programe 13. júna.
„Les Bleus“ narazia na Španielov po semifinálovej prehre (0:2) na tohtoročných MS v USA, Kanade a Mexiku. Španieli figurovali medzi nenasadenými tímami, čo boli mužstvá, ktoré skončili v A-divízii na druhých miestach svojich skupín. Pravidlom bolo, že žiadna štvrťfinálová dvojica sa nesmela predtým stretnúť v skupinovej fáze. Toto pravidlo vstúpilo do platnosti ihneď pri žrebe štvrťfinále, keď úradujúcim majstrom sveta i Európy pôvodne prisúdil za súpera Anglicko. „La Furia Roja“ sa však s „Albionom“ stretla v skupine, pričom Angličania si zabezpečili prvenstvo v nej v záverečnom dueli víťazstvom 3:2 na pôde Španielska. Zverencov trénera Thomasa Tuchela čaká ambiciózne Nórsko s historicky najlepším strelcom súťaže Erlingom Haalandom (25 gólov). Pôjde o reprízu štvrťfinále majstrovstiev sveta 2026, na ktorých Nóri podľahli Anglicku 1:2 po predĺžení. Severania budú mať motiváciu navyše, keďže na finálovom turnaji LN ešte nehrali.
Portugalčania ako víťazi 4. skupiny vyzvú Holanďanov, ktorí postúpili z 2. skupiny ako druhý tím spolu s Nemcami. „Oranjes“ sa stretli naposledy s Portugalskom v roku 2019, keď si zahrali vo finále Ligy národov. Vtedy sa z celkového triumfu radoval výber z juhozápadu Európy po víťazstve 1:0. Pre Nemecko a Belgicko pôjde o prvú vzájomnú súťažnú konfrontáciu od roku 2011, keď v rámci kvalifikácie ME 2012 uspeli Nemci, ktorí vyhrali s týmto súperom aj všetky ostatné súťažné zápasy. Belgičania zdolali Nemecko iba v prípravnom stretnutí v marci 2023.
Víťaz štvrťfinále medzi Holandskom a Portugalskom bude v semifinále hostiť duel proti lepšiemu z dvojice Španielsko - Francúzsko. Výhodu domáceho prostredia bude mať víťaz štvrťfinále medzi Belgickom a Nemeckom, ich súperom môže byť Nórsko alebo Anglicko. Semifinále sa bude hrať na jeden zápas.
Slovenská reprezentácia sa predstaví v B-divízii po tom, čo od ročníka 2022/23 figurovala v „céčku“. Mužstvo trénera Vladimíra Weissa st. vyhralo skupinu v konkurencii Faerských ostrovov, Moldavska a Kazachstanu. Faerčania zabojujú v play off o svoju prvú účasť v „béčku“ proti Gruzínsku, ktoré bude hrať o udržanie sa v tejto kategórii.
Žrebovaciu procedúru absolvoval zástupca generálneho sekretára UEFA Giorgio Marchetti a spolu s ním bývalý portugalský reprezentant Adrien Silva, ktorý bol súčasťou majstrovského kádra na ME 2016. Prvé zápasy štvrťfinále a baráže o postup, resp. zostup medzi jednotlivými divíziami sú naplánované na štvrtok 25. marca a na sobotu 27. marca 2027. Odvetné zápasy sa odohrajú v nedeľu 28. marca (pre dvojice, ktoré hrali vo štvrtok) a v utorok 30. marca 2027. Semifinále sa odohrá 9. a 10. júna, finále a zápas o 3. miesto je na programe 13. júna.
štvrťfinále A-divízie:
Španielsko - Francúzsko
Nórsko - Anglicko
Holandsko - Portugalsko
Belgicko - Nemecko
semifinále:
Holandsko/Portugalsko - Španielsko/Francúzsko
Belgicko/Nemecko - Nórsko/Anglicko
play off A/B:
Bosna a Hercegovina - Dánsko
Maďarsko - Srbsko
Írsko - Chorvátsko
Slovinsko - Wales
play off B/C
Cyprus - Severné Macedónsko
Estónsko - Rumunsko
Faerské ostrovy - Gruzínsko
Bielorusko - Izrael
Španielsko - Francúzsko
Nórsko - Anglicko
Holandsko - Portugalsko
Belgicko - Nemecko
semifinále:
Holandsko/Portugalsko - Španielsko/Francúzsko
Belgicko/Nemecko - Nórsko/Anglicko
play off A/B:
Bosna a Hercegovina - Dánsko
Maďarsko - Srbsko
Írsko - Chorvátsko
Slovinsko - Wales
play off B/C
Cyprus - Severné Macedónsko
Estónsko - Rumunsko
Faerské ostrovy - Gruzínsko
Bielorusko - Izrael