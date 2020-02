Slalom a obrovský slalom žien presunuli z Mariboru do Kranjskej Gory

Maribor 7. februára (TASR) - Slovinskí organizátori podujatia Svetového pohára alpských lyžiarok presunuli slalom a obrovský slalom žien (15.-16. februára) z Mariboru do Kranjskej Gory. Dôvodom sú nepriaznivé poveternostné podmienky, vysoké teploty a silný vietor neumožnili usporiadateľom pripraviť trať. V oboch súťažiach má štartovať aj Slovenka Petra Vlhová.



V poradí 56. ročník podujatia s názvom Zlatá líška sa presúva z Mariboru do iného slovinského strediska, termíny súťaží sa však nemenia, v sobotu 15. februára sa pôjde v Kranjskej Gore obrovský slalom a o deň neskôr slalom žien. "Všetky osoby zodpovedné za priebeh pretekov sa zhodli v tom, že by sme nemali riskovať organizáciu podujatia v Maribore. Mohli by sme prísť o celý víkend," citovala slovinská agentúra STA slová riaditeľa pretekov Medzinárodnej lyžiarskej federácie (FIS) Markusa Mayra.