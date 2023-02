Slalomu mužov na MS sa napokon zúčastní aj Hyška, bude mať číslo 55

Courchevel/Meribel 18. februára (TASR) - Slovenský lyžiar Martin Hyška napokon odštartuje v nedeľnom slalome na MS vo francúzskom stredisku Courchevel/Meribel. Dvadsaťosemročný pretekár síce nedokončil 1. kolo sobotnej kvalifikácie, no v hlavnej súťaži mal isté miesto ako jediný reprezentant Slovenska.



Hyška, ktorého trápia problémy s chrbtom, mal v sobotu sľubné prvé dva medzičasy, v treťom sektore však vypadol. Do nedeľného slalomu pôjde so štartovým číslom 55 a pokúsi sa nadviazať na svoj piatkový výsledok z "obráku". V ňom obsadil 33. miesto, čo je jeho najlepší výsledok na MS v kariére. V slalome bol na svetovom šampionáte najvyššie na 50. priečke pred štyrmi rokmi vo švédskom Are.



/vyslaný redaktor TASR A. Krajčoviech /