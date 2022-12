Slalom v Semmeringu v réžii USA, prvé double od roku 1971

Semmering 30. decembra (TASR) - Americké lyžiarky Mikaela Shiffrinová a Paula Moltzanová získali pre svoju krajinu prvé double v Svetovom pohári žien po vyše päťdesiatich rokoch. Vo štvrtkovom slalome obsadila dvojica prvé dve miesta a napodobnila tak krajanky Barbaru Cochranovú a Karen Budgeovú. Tie obsadili prvé dve priečky v pretekoch obrovského slalomu v domácom Heavenly Valley vo februári 1971.



Shiffrinová zažila prvé double pri svojom osemdesiatom víťazstve v kariére. "Bola som párkrát na pódiu s tímovou kolegyňou, ale toto je najvýnimočnejšie. Je to cenné víťazstvo z mnohých dôvodov. Nikdy som neprešla cieľom a nevidela tímovú kolegyňu hneď za mnou. Neviem ani opísať, ako veľmi je to výnimočné," neskrývala emócie Shiffrinová v rozhovore po pretekoch. Vo štvrtok zároveň dosiahla 50. víťazstvo v slalome, čím vylepšila svoj vlastný rekordný zápis v počte triumfov v jednej disciplíne. "Neskutočné, to je asi najlepšie vyjadrenie tohto zápisu. Neviem to vysvetliť, ani pochopiť. Ja len lyžujem a snažím sa byť čo najlepšia. Keby som bola bývala na dnešnom štarte rozmýšľala o osemdesiatich víťazstvách, nie som prvá."



Svoje debutové pódium v slalome a celkovo len druhé v kariére dosiahla Moltzanová, ktorá vyrovnala svoj najlepší výsledok v kariére. Na "bedni" bola prvýkrát pred dvoma rokmi v paralelnom slalome v rakúskom stredisku Lech-Zürs, keď nestačila na Slovenku Petru Vlhovú.



"Na seba a svoj tím ani nemôžem byť viac hrdá. O to lepšie, že to bolo pred mojimi rodičmi. Prepísali sme históriu. Máme veľký tím, všetky dievčatá sú veľmi rýchle a je len otázka dní alebo týždňov, kým skutočne ukážu, čo všetko dokážu," uviedla k úspechu Moltzanová. Jej tímová kolegyňa sa opäť priblížila k rekordu krajanky Lindsey Vonnovej, ktorá dosiahla 82 víťazstiev v rokoch 2004 až 2018. Viac triumfov má na konte len Švéd Ingemar Stenmark (86).



Shiffrinová môže pridať ďalší triumf už v budúci týždeň v chorvátskom Záhrebe, kde sú na programe dva slalomy (4.-5.1.). V tejto sezóne zatiaľ zaznamenala šesť víťazstiev a jedno pódium v dvanástich pretekoch. V celkovom hodnotení má na konte 875 bodov, vedie pred Vlhovou (506) a Taliankou Sofiou Goggiovou (470).