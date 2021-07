Slamka sa dočkal vysnívaného zlata: Verím, že pomôže nášmu športu

Tokio 29. júla (TASR) - Tréner Branislav Slamka už dlho sníval o olympijskom zlate. Najcennejší kov z najprestížnejšieho športového podujatia jeho zverencom dlho unikal. Dočkal sa ho až vo štvrtok v ďalekom Tokiu, keď mu vysnívaný úspech zniesla z Olympu Zuzana Rehák Štefečeková.



"Od roku 1993 robím štátneho trénera a moji športovci získali za ten čas viac ako sto medailí na všetkých vrcholných podujatiach. Chýbalo jedno jediné - zlato z olympiády. Bol to môj sen, aby sa tá zbierka naplnila," povedal Slamka.



Že by sa to mohlo konečne podariť naznačil už prvý deň kvalifikácie, v ktorom Rehák Štefečeková predviedla perfektný výkon a zostrelila všetkých 75 terčov. Bravúrne predstavenie pokračovalo aj vo štvrtok, trafila opäť všetko a so 125 bodmi vytvorila nový svetový rekord. Zvládla aj napínavé finále, trafila 43 z 50 terčov a v súboji o zlato zdolala Američanku Kayle Browningovú.



Jej dlhoročný tréner prežíval celú súťaž pokojne a veril, že jeho zverenke v Tokiu "zacinká" tretia medaila. K dvom strieborným z Pekingu 2008 a Londýna 2012 nakoniec pridala najcennejšiu. "Dá sa povedať, že som to prežíval celkom v pohode. Zuzka bola vo vynikajúcej forme, základnú časť zastrieľala excelentne, vo finále som počítal, že už nejaké chybičky prídu, ale Zuzka s prehľadom zvládla aj to a máme zlato, o ktorom sme snívali. V prvej fáze som si hovoril, že akákoľvek medaila bude fantastická. Ako sa to postupne vyvíjalo, veril som, že by to mohlo byť aspoň striebro a keď sa dostala do súboja s Američankou, dúfal som, že to zvládne. Dopadlo to podľa mojich predstáv," povedal.



So Zuzanou Rehák Štefečekovou začal spolupracovať keď mala dvanásť rokov a už vtedy vedel, že môže vystúpiť na športový Olymp: "Jednoznačne áno. Od začiatku jej kariéry som veril, že je to v nej. Zuzka bola mimoriadny talent a tá jej neskutočná ctižiadosť... cítil som, že dokáže vyhrávať tie najväčšie súťaže. Vie sa totiž veľmi dobre pripraviť na vrcholové podujatia a zvláda výborne takéto psychicky náročné situácie. V tom je jej sila, že na najdôležitejších podujatiach dokáže predať to, čo v nej je."



Slovensko sa tak dočkalo prvého olympijského zlata v športovej streľbe. Slamka by bola rád, ak by prestíž tohto úspechu pomohla celému streleckému športu na Slovensku. Istotu však nemá. "Na to som zvedavý aj ja, pretože, keď sme prichádzali domov z Atlanty 1996, tak sa hovorilo, že sa bude stavať nová strelnica. Prešlo 25 rokov a nedialo sa nič. Až teraz tento posledný rok sa vďaka primátorovi v Trnave začalo niečo hýbať, tak dúfam, že kompetentní to zachytia a konečne pomôžu aj nám vybudovať niečo dôstojné," dodal.