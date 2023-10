Slavia a Plzeň s plným bodovým ziskom, skórovali Jirka aj Schranz

sumár - 11. kolo:



FC Viktoria Plzeň - FK Jablonec 3:2 (2:2)



Góly: 22. JIRKA (z 11 m), 38. Mosquera, 46. Vydra - 30. Krulich, 34. Chramosta



/E. Jirka hral celý zápas a dal gól, M. Tvrdoň (obaja Plzeň) chytal od 78. minúty/





FC Slovan Liberec - SK Slavia Praha 2:3 (2:1)



Góly: 5. Kulenovič, 8. Preisler - 16. SCHRANZ, 53. Van Buren, 87. Zaferis



/L. Tupta hral celý zápas - I. Schanz hral do 84. minúty, dal gól a dostal ŽK, M. Tomič hral od 46. minúty/





FC Hradec Králové - AC Sparta Praha 1:3 (0:2)



Góly: 64. Pilař - 15. a 34. Karabec, 71. Kuchta. ČK: 19. Olatunji (Sparta, po 2. ŽK)



/P. Bajza odchytal celý zápas, S. Dancák hral do 46. minúty - L. Haraslín hral do 14. minúty/

Praha 8. októbra (TASR) - V nedeľných zápasoch 11. kola najvyššej českej súťaže skórovali dvaja Slováci. Ivan Schranz pomohol Slavii Praha k triumfu 3:2 na pôde Liberca a jeho krajan Erik Jirka premenil penaltu v zápase Plzne proti Jabloncu (3:2).Slavia prehrávala v ôsmej minúte 0:2 a na obrat zavelil práve slovenský kanonier. V druhom polčase hral aj jeho spoluhráč Michal Tomič, na druhej strane sa predstavil ďalší Slovák Ľubomír Tupta. Za Plzeň zas nastúpil V 78. minúte slovenský brankár Marián Tvrdoň, keď nahradil Jindřicha Staněka. Jirka otvoril z bieleho bodu skóre v 22. minúte.Triumf zaznamenala aj Sparta Praha v základnej zostave so Slovákom Lukášom Haraslínom, v Hradci Králové vyhrala 3:1. Haraslín hral len štrnásť minút, podľa informácií českých médií striedal pre zranenie. Sparta si upevnila vedenie v tabuľke, Hradec je desiaty o bod pred Libercom. V základe domácich nastúpili ďalší dvaja Slováci - brankár Pavol Bajza a obranca Samuel Dancák, ktorý striedal v polčase. O prvý gól v podaní hostí sa postaral ešte v plnom počte Adam Karabec a o dvadsať minút neskôr zaistil aj víťazný. Kontaktný gól vsietil krátko po hodine hry Václav Pilař, no do desiatich minút navrátil Sparte dvojgólové vedenie Jan Kuchta.