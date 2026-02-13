< sekcia Šport
Slávia B. Bystrica zdolala Slovan a je vo finále Final Four
Slávia ŠKP Banská Bystrica - BC Slovan Bratislava 59:56 (28:22)
Autor TASR
Piešťany 13. februára (TASR) - Basketbalistky Slávie Banská Bystrica zdolali v piatkovom semifinále Final Four Slovenského pohára BC Slovan Bratislava 59:56. Na turnaji v Piešťanoch potvrdili úlohu favoritiek a zabezpečili si tak miestenku v sobotnom finále. K postupu do boja o prvú domácu trofej ženskej basketbalovej sezóny prispela 17 bodmi Elisa Pinzanová.
Final Four Tipos Slovenského pohára žien /Piešťany/:
semifinále
najviac bodov: Pinzanová 17, Tulonenová 13, Callowayová 8 - Tripkovičová 20, Vargová 11, Rodáková 8, 85 divákov.
