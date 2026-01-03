< sekcia Šport
Slávia Banská Bystrica a Ružomberok uspeli v 14. kole extraligy žien
Úlohu favoritiek splnili hráčky Slávie ŠKP Banská Bystrica, z Ivanky pri Dunaji si po výsledku 113:55 odniesli tretí triumf za sebou.
Autor TASR
Bratislava 3. januára (TASR) - Basketbalistky MBK Ružomberok triumfovali v 14. kole základnej časti Tipos extraligy žien na palubovke BK AS Trenčín 143:21 a zaznamenali deviatu výhru v sérii. Úlohu favoritiek splnili aj hráčky Slávie ŠKP Banská Bystrica, z Ivanky pri Dunaji si po výsledku 113:55 odniesli tretí triumf za sebou.
Tipos extraliga žien - 14. kolo základnej časti:
BK AS Trenčín - MBK Ružomberok 21:143 (14:67)
najviac bodov: Jamazakiová 11, Mamráková a Urbanová po 4 - Jackovecová (11 doskokov), Kaliuzhna a Živaljevičová po 20
BK Klokani Ivanka pri Dunaji - Slávia ŠKP Banská Bystrica 55:113 (28:57)
najviac bodov: Krajčírová a Vaigl po 12, Šafáriková 11 - Pinzanová 18 (11 asistencií), Užovičová 16, Striešová a Urbanová po 12
BK AS Trenčín - MBK Ružomberok 21:143 (14:67)
najviac bodov: Jamazakiová 11, Mamráková a Urbanová po 4 - Jackovecová (11 doskokov), Kaliuzhna a Živaljevičová po 20
BK Klokani Ivanka pri Dunaji - Slávia ŠKP Banská Bystrica 55:113 (28:57)
najviac bodov: Krajčírová a Vaigl po 12, Šafáriková 11 - Pinzanová 18 (11 asistencií), Užovičová 16, Striešová a Urbanová po 12