Slávia Bratislava zdolala v dueli 15. kola VA UNIZA Žilina 3:1

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Bratislavčanky sú na čele súťaže pred hráčkami Slávie Bratislava, ktoré zvíťazili doma nad tretím tímom tabuľky VA UNIZA Žilina 3:1.

Autor TASR
Bratislava 17. januára (TASR) - Volejbalistky VK Slovan Bratislava zdolali v sobotňajšom dueli 15. kola Niké extraligy ŠVK Pezinok 3:0. Bratislavčanky sú na čele súťaže pred hráčkami Slávie Bratislava, ktoré zvíťazili doma nad tretím tímom tabuľky VA UNIZA Žilina 3:1.



Niké extraliga žien - 15. kolo:

VK Slovan Bratislava - ŠVK Pezinok 3:0 (16, 10, 14)

64 minút, rozhodovali: Juráček a Schimpl, 148 divákov



Kooperativa Slávia EUBA - VA UNIZA Žilina 3:1 (22, -22, 13, 25)

114 minút, rozhodovali: Svorenčík a Gerboc, 150 divákov



ŠKM Liptovský Hrádok - VK Pirane Brusno 1:3 (-14, 18, -18, -21)

110 minút, rozhodovali: Hudák a Höger, 250 divákov
