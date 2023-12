Slavia by mala mať nového majiteľa, klub plánuje kúpiť miliardár Tykač

Praha 13. decembra (TASR) - Futbalový klub Slavia Praha by mal mať nového majiteľa. Miliardár Pavel Tykač údajne plánuje odkúpiť tím od čínskych investorov. Vedenie českého vicemajstra zatiaľ informáciu nepotvrdilo.



"Klub nemá žiadne právo, možnosti ani informácie, aby komentoval špekulácie ohľadne vlastníctva a potenciálnej zmeny akcionárov," citovali z vyhlásenia Slavie čeké médiá.



Zatiaľ nie je známe, v akom časovom horizonte by malo k zmene majiteľa prísť. Obchod údajne dosiahne čiastku približne dvoch miliárd českých korún (81.626 eur). Prípadná zmena majiteľa by sa nemala dotknúť pozície súčasného predsedu predstavenstva Jaroslava Tvrdíka.



Sláviu od roku 2015 vlastnia čínsky majitelia, skoro 100 percentný vlastník je investičná spoločnosť CITIC. Tá pred dvoma rokmi odmietla odpredať 50 percent akcií americkému investorovi Globalon. V roku 2019 prejavila záujem o akcie klubu aj letecká spoločnosť Qatar Airways, k dohode však nikdy neprišlo.



V tíme pôsobí aj trojica slovenských hráčov Michal Tomič, Ivan Schranz a Jakub Hromada. Ich tím čaká vo štvrtok záverečný zápas skupinovej fázy Európskej ligy proti Servette Ženeva a v prípade triumfu majú istý priamy postup do osemfinále. Predstihnúť ich môže už len úradujúci vicemajster AS Rím.