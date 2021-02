Slavia cestuje do Leicestru s optimizmom, Houštecký: Veľký sviatok

Odvety šestnásťfinále Európskej ligy 2020/2021, štvrtok 25. februára:



18.55 Ajax Amsterdam - OSC Lille /prvý zápas 2:1/



18.55 Šachtar Doneck - Maccabi Tel Aviv /prvý zápas 2:0/



18.55 SSC Neapol - FC Granada /prvý zápas 0:2/



18.55 TSG 1899 Hoffenheim - Molde FK /prvý zápas 3:3/



18.55 Villarreal CF - RB Salzburg /prvý zápas 2:0/



18.55 Glasgow Rangers - Royal Antverpy /prvý zápas 4:3/



18.55 Arsenal Londýn - Benfica Lisabon /hrá sa v Pireu, prvý zápas 1:1/



21.00 PSV Eindhoven - Olympiakos Pireus /prvý zápas 2:4/



21.00 Bayer Leverkusen - Young Boys Bern /prvý zápas 3:4/



21.00 Dinamo Záhreb - FK Krasnodar /prvý zápas 3:2/



21.00 AS Rím - SC Braga /prvý zápas 2:0/



21.00 Leicester City - Slavia Praha /prvý zápas 0:0/



21.00 AC Miláno - CZ Belehrad /prvý zápas 2:2/



21.00 Manchester United - Real Sociedad /prvý zápas 4:0/



21.00 Club Bruggy - Dynamo Kyjev /prvý zápas 1:1/

Bratislava 24. februára (TASR) - Futbalisti Slavie Praha majú pred odvetou šestnásťfinále Európskej ligy UEFA 2020/2021 dobrú náladu a do Leicestru City odleteli s optimizmom. Nie každý deň si zahrajú s popredným anglickým tímom, navyše, domáca bezgólová remíza im stále dáva šancu zabojovať o postupový výsledok.Český majster sa síce v domácej lige nenaladil podľa predstáv, keď remizoval v Tepliciach 1:1, ale v minulosti už dokázal, že sa na prestížne európske zápasy dokáže nabudiť. Pred dvoma rokmi dokráčali "zošívaní" až do štvrťfinále, keď prešli cez Sevillu, a hoci bola následne už nad ich sily londýnska Chelsea, po dvojzápase zanechali dojem. "" povedal pre klubový web asistent trénera Slavie Zdeněk Houštecký.Slavisti budú mať k dispozícii takmer kompletné mužstvo, doma zostali iba Stanislav Tecl a Petr Ševčík, ktorí iba v nedeľu ukončili karanténu po prekonaní koronavírusu. "," dodal Houštecký.Kým Leicester City ešte čaká kus práce, iný anglický klub Manchester United má účasť v osemfinále takmer vo vrecku. V úvodnom zápase na neutrálnej pôde v Ríme zdolal San Sebastian 4:0 a v domácom prostredí by si mali ustrážiť postup. "" upozornil stredopoliar United Nemanja Matič.Náročná úloha čaká hráčov Neapola. Tí budú vo štvrtok na svojom ihrisku doťahovať manko 0:2 z Granady. Tréner "Partenopei" Gennaro Gattuso sa musí zaobísť bez útočníka Victora Osimhena, ktorý utrpel v nedeľnom ligovom zápase s Atalantou úraz hlavy a mimo hry bude aj krídelník Hirving Lozano. Naopak, na svoju príležitosť čaká slovenský stredopoliar Stanislav Lobotka. Ten po vlaňajšom prestupe zo Celty Vigo plní úlohu náhradníka, hoci v prvom stretnutí nastúpil v základnej zostave. Granada však chce využiť príležitosť a pri svojej európskej premiére dotiahnuť postup. "," skonštatoval tréner Granady Diego Martínez.