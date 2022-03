Slavia dala Linzu štvorku, úspešný debut 16-ročných dvojičiek

Praha 11. marca (TASR) - Futbalisti Slavie Praha si prekvapujúco hladko poradili vo štvrtkovom prvom zápase osemfinále Európskej konferenčnej ligy s rakúskym tímom LASK Linz 4:1. Radosť im zabezpečil nielen výsledok, ale aj nečakaný úspešný debut 16-ročných dvojčat Adama a Miloša Pudila.



Adam na poslednú chvíľu nahradil v základnej zostave na pravom krídle zraneného slovenského reprezentanta Ivana Schranza. Cez prestávku ho nahradil Miloš Pudil, ktorý sa od brata odlišuje hlavne tým, že má silnejšiu ľavú nohu. "Premýšľali sme, že obom dáme rovnaký dres. Nikto by si nevšimol, že cez prestávku prišlo k zmene a ušetrili by sme striedanie," zavtipkoval si tréner "zošívaných" Jindřich Trpišovský podľa idnes.cz.



Milošovi Pudilovi nechýbalo veľa, aby skóroval, keď sa ocitol zoči-voči brankárovi Schlagerovi. "Mieril som brankárovi medzi nohy. Mohol som byť dôraznejší, hodiť si to na pravačku. Nevyšlo to," povzdychol si mladík Slavie, ktorého však pri zakončovaní zastúpili spoluhráči. Už v prvej polhodine sa dvakrát presadil nigérijský hrotový útočník Yira Sor, v záverečnej desaťminútovke sa pridal jeho krajan Peter Olayinka a aj defenzívny stredopoliar z Pobrežia Slonoviny Ibrahim Traore.



Hráči ôsmeho tímu najvyššej rakúskej súťaže tušia, že postúpiť do štvrťfinále bude pre nich mimoriadne náročné. "Slavia má veľmi rýchlych útočníkov, robili nám veľké problémy. Nenapádali sme ich dostatočne, dali sme im veľa priestoru a rýchlo od nich inkasovali. Musíme sa budúci týždeň zlepšiť a to v mnohých aspektoch," pripustil brankár a kapitán tímu Alexander Schlager podľa uefa.com.



Tréner Slavie vie, že postup do ďalšieho kola nie je samozrejmosťou. "Súboj nie je na konci. LASK ukázal, čoho je schopný, má fyzicky dobre pripravené mužstvo. Dostali sme od neho jednoduchý gól a za stavu 2:1 nás intenzívne napádal. Hrať u neho doma nebude príjemné. Máme však trojgólový náskok a túto šancu musíme využiť," povedal Trpišovský.