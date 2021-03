Slavia do Škótska v dobrom rozpoložení, londýnske tímy blízko postupu

2. zápasy osemfinále Európskej ligy UEFA /ŠTVRTOK 18. marca/:



18.55 Dinamo Záhreb - Tottenham Hotspur /prvý zápas 0:2, rozhodca: Davide Massa (Tal.)/

18.55 Arsenal Londýn - Olympiakos Pireus /prvý zápas 3:1, rozhodca: Carlos Del Cerro Grande (Šp.)/

18.55 Molde FK - FC Granada /prvý zápas 0:2, rozhodca: Srdjan Jovanovič (Srb.)/ - hrá sa v Budapešti

18.55 Šachtar Doneck - AS Rím /prvý zápas 0:3, rozhodca: Antonio Mateu Lahoz (Šp.)/ - hrá sa v Kyjeve

21.00 AC Miláno - Manchester United /prvý zápas 1:1, rozhodca: Felix Brych (Nem.)/

21.00 FC Villarreal - Dynamo Kyjev /prvý zápas 2:0, rozhodca: Andreas Ekberg (Švéd.)/

21.00 Glasgow Rangers - Slavia Praha /prvý zápas 1:1, rozhodca: Orel Grinfeld (Izr.)/

21.00 Young Boys Bern - Ajax Amsterdam /prvý zápas 0:3, rozhodca: Bobby Madden (Škót.)/

Bratislava 18. marca (TASR) - Hráči AS Rím, Ajaxu Amsterdam a Arsenalu Londýn sú pred štvrtkovými odvetami osemfinále Európskej ligy UEFA jednou nohou v ďalšej fáze. Reprezentanti talianskeho a holandského futbalu si v úvodných meraniach síl proti Šachtaru Doneck, resp. Young Boys Bern vytvorili výbornú východiskovú pozíciu po domácich triumfoch 3:0, londýnski "kanonieri" si zasa priviezli výhru 3:1 z trávnika Olympiakosu Pireus.V nádejnej pozícii je ďalší klub z anglickej metropoly Tottenham Hotspur, ktorý cestuje do Záhrebu s náskokom 2:0 z prvej konfrontácie proti Dinamu. Chorvátskeho šampióna povedie v odvete na Maksimire Damir Krznar, ktorý nahradil vo funkcii Zorana Mamiča. Ten rezignoval po tom, ako ho Najvyšší súd poslal do väzenia na štyri roky a osem mesiacov za podvod spojený s klubovými financiami. Tottenhamu bude chýbať juhokórejský útočník Heung-Min Son, ktorý nedohral nedeľné derby s Arsenalom. Ihrisko opustil už v 19. minúte pre problémy so zadným stehenným svalom.Tuhý boj o prienik medzi najlepších osem tímov zvedú dvaja bývalí európski šampióni AC Miláno a Manchester United, v prvom zápase na Old Trafford sa zrodila remíza 1:1. Domácim pred týždňom ušlo víťazstvo medzi prstami v nadstavenom čase, keď ich potrestal Simon Kjaer. Do zostavy United by sa mala vrátiť dvojica útočníkov Edinson Cavani - Anthony Martial, ktorá vynechala nedeľný ligový zápas s West Hamom United. "," uviedol po zápase v Manchestri tréner Milána Stefano Pioli. "Rossoneri" cez víkend prehrali doma s Neapolom 0:1 a ich šance na zisk titulu klesli. Na mestského rivala Inter majú už deväťbodové manko.Futbalisti pražskej Slavie zabojujú o zopakovanie štvrťfinálovej účasti zo sezóny 2018/2019 proti Glasgowu Rangers, s čerstvým škótskym šampiónom uhrali doma nerozhodný výsledok 1:1. Na duel s "jazdcami" sa suverénny líder českej ligy naladil triumfom 3:0 nad Mladou Boleslavou. Bol pri ňom aj slovenský reprezentant Jakub Hromada, ktorý na poste štítového stredopoliara odohral celých 90 minút. Slávisti vyrazili do Glasgowa už v utorok. "" uviedol pre klubový web asistent trénera Zdeněk Houštecký.Rangers na rozdiel od Slavie mali cez víkend voľno, v tábore českého majstra to však nepovažujú za výhodu. "," dodal Houštecký. Slavia nemôže počítať pre kartový trest s Davidom Zimom, jeho miesto v zostave zaujme Simon Deli.Zápas Molde FK - FC Granada sa pre cestovné obmedzenia v súvislosti s pandémiou koronavírusu uskutoční v Puskásovej aréne Budapešti. Španielsky tím zvíťazil doma 2:0.Žreb štvrťfinále, semifinále a finále EL sa uskutoční v piatok 19. marca v Nyone.