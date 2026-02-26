< sekcia Šport
Slavia dostala pokutu za hanlivé skandovanie fanúšikov v Karvinej
Priaznivci „zošívaných" sa prezentovali pokrikom „Karviná - mesto cigáňov."
Autor TASR
Praha 26. februára (TASR) - Český klub Slavia Praha dostal od Disciplinárnej komisie ligovej futbalovej asociácie pokutu 70 tisíc korún za hanlivé skandovanie fanúšikov v dueli najvyššej súťaže v Karvinej.
Priaznivci „zošívaných" sa prezentovali pokrikom „Karviná - mesto cigáňov." Slavia, v ktorej kádri figurujú aj slovenskí legionári Ivan Schranz, Erik Prekop a Dominik Javorček, vyhrala na severe Moravy 3:1. Informoval o tom portál sport.cz.
