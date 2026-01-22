< sekcia Šport
Slavia držala krok s gigantom, Trpišovský: „Prvý polčas dobrá partia“
Autor TASR
Praha 22. januára (TASR) - Futbalisti Slavie Praha už nemajú šancu na postup do vyraďovacej fázy Ligy majstrov, ale na stredajší zápas proti FC Barcelona sa bude v Česku spomínať ešte dlho. Mužstvo Jindřicha Trpišovského držalo s katalánskym gigantom krok, keď hralo po polčase nerozhodne 2:2. Úradujúci českí majstri napokon prehrali 2:4, z Edenu však mohli odísť so vztýčenou hlavou.
Slavia sa ujala vedenia v 10. minúte, keď rohový kop Michala Sadílka poslal na zadnú žrď Tomáš Holeš a loptu pretlačil do brány Vasil Kušej. V drese favorita otočil skóre dvojgólový Fermin Lopez, ale do šatní sa šlo za vyrovnaného stavu, keď po rohu tentokrát na prednú žrď predĺžil Štěpán Chaloupek a lopta sa do siete odrazila od Roberta Lewandowského. Po zmene strán sa parádnou strelou spoza šestnástky blysol striedajúci Dani Olmo a v 70. minúte spečatil triumf Barcelony Lewandowski. „Mohli sme z toho vyťažiť viac. Dostali sme góly, ktorým sa dalo zabrániť, aj keď súper tie situácie vyriešil skvele. Od nás mali prísť lepšie rozhodnutia. Chalani ale dali do zápasu maximum. Prvý polčas bol dobrá partia, v druhom hrala Barcelona priamočiarejšie, lepšie za obranu. Obstáli sme skvele v niekoľkých aspektoch, len sme sa mali párkrát lepšie rozhodnúť,“ uviedol Trpišovský pre oficiálnu stránku Slavie.
Český kouč však bol najmä s prvým polčasom naozaj spokojný. „V prvej polovici nám veľa vecí vychádzalo, bola fantastická atmosféra, robili sme dobré rozhodnutia, bola tam z našej strany kvalita. Veľmi to bolo tak, ako sme si priali. Chceli sme byť aktívni, naháňať ich nahor, aj keď vieme, že sú silní v kombinácii, v lige z toho často vychádzajú. To sa nám darilo. S prvým polčasom veľká spokojnosť, ale škoda, že sa nám to v druhom nepodarilo udržať v takej intenzite,“ pokračoval Trpišovský.
Zápas mal aj slovenskú stopu, za „zošívaných“ nastúpil v 65. minúte krídelník Ivan Schranz. Jeho krajan Erik Prekop sledoval duel z lavičky náhradníkov. „Bol pripravený za stavu 2:2. Na 'deviatku' sme chceli rýchleho, nábehového hráča. Kounde v tej chvíli útočil, dúfali sme, že pod ním bude priestor pre kontru. Potom sme ale dostali gól na 2:3 a súper už zostával v štyroch hráčoch v obrane. Schranz sa dvakrát dobre dostal za obranu. Mal dlhú dlhú pauzu, skoro polročnú a je to vidieť. Nie je to jednoduché začínať s Barcelonou, ale odviedol, čo sme potrebovali. Škoda, že nešiel na ihrisko za stavu 2:2. Verím, že by sa do jedného samostatného úniku dostal,“ povedal Trpišovský na Schranzovu adresu.
Dvadsaťpäťročný Kušej poznamenal, že na otvárací gól stretnutia nikdy nezabudne: „Myslím si, že si tento gól si budem pamätať do konca života. Zostane mi navždy v hlave. Bol extrémne cenný a som zaň veľmi vďačný. V tej chvíli som vlastne ani nevedel, čo si mám myslieť. Vnímal som hlavne celý štadión, ako sa raduje. Bola to obrovská eufória. Hovoril som si, že hráme dobre a mohlo by nám pomôcť aj počasie. Súper bol zo začiatku trochu zaskočený, my sme do toho šliapali naplno. O to viac potom mrzí, že sme to nedotiahli k lepšiemu výsledku.“
Práve mrazivé teploty hrali v neprospech hostí, ktorí sú z Barcelony zvyknutí na oveľa miernejšie podmienky. „Vedeli sme, že to bude ťažký zápas kvôli chladu a ihrisku. Naozaj tu na vás vyvíjali tlak a po ich góle sa to ešte viac zamotalo. Chceli sme si udržať čisté konto, ale bolo to zložité. Najdôležitejšie je však víťazstvo. Vyhrali sme o dva góly a teraz ideme do ďalšieho zápasu,“ konštatoval Lopez, ktorého vyhlásili za hráča zápasu. Svoju rolu zohrali aj štandardky. „Dvakrát sme inkasovali gól po štandardných situáciách. Proti tomuto tímu to nebolo ľahké, pretože je to ich silná stránka, keďže majú vysokých hráčov. Ale nakoniec môj tím predviedol, čo som chcel. Zostali pokojní, verili si a hrali statočne,“ poznamenal tréner „blaugranas“ Hansi Flick.
Barcelona sa v tabuľke posunula na deviatu pozíciu a v záverečnom dueli ligovej fázy proti FC Kodaň zabojuje o miesto v najlepšej osmičke. Zo siedmich zápasov vyhrala štyri, raz remizovala a dvakrát prehrala. Na konte má 13 bodov a istú účasť minimálne v play off. „V Lige majstrov sme nezačali dobre, ale stále máme šancu dostať sa medzi prvých osem tímov. To je to, čo chceme, pretože potom budeme mať o dva zápasy menej,“ dodal nemecký kormidelník. Slavia figuruje s troma bodmi na 34. priečke.
