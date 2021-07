Slávia EU Bratislava sa v prvom kole predstaví na palubovke Trnavy

EXTRALIGA MUŽOV 2021-2022



Žreb 1. kola základnej časti - 25. septembra 2021:



Rieker UJS Komárno - voľno

VK MIRAD UNIPO Prešov - TJ Slávia Svidník

VK OSMOS Prievidza - TJ Spartak Myjava

ŠŠV Trenčín - VKP Bratislava



Termíny extraligy mužov:



základná časť (25. 9. - 26. 2.)

play off (5. 3. - 3. 5.)



EXTRALIGA ŽIEN 2021-2022



Žreb 1. kola základnej časti - 25. septembra 2021:



Volley project UKF Nitra - Projekt RD SVF

VK Prešov - VKP Bratislava

HIT UCM Trnava - Slávia EU Bratislava

VK Nové Mesto nad Váhom - ŠVK Pezinok

VK Pirane Brusno - voľno



Termíny extraligy žien:



základná časť (25. 9. - 8. 1.)

nadstavba, 2. časť (15. 1. - 26. 2.)

play off (5. 3. - 30. 4.)



SLOVENSKÝ POHÁR MUŽOV 2021-2022



Žreb 1. kola (štvrťfinále - na odvety, termíny 3. a 24. 11. 2021):



TJ Slávia Svidník - VK OSMOS Prievidza

Rieker UJS Komárno - VKP Bratislava

VK MIRAD UNIPO Prešov - TJ Spartak Myjava

ŠŠV Trenčín - voľný žreb

2. kolo (semifinále, bude sa žrebovať, na odvety, termíny 15. 12. 2021 a 12. 1. 2022)

3. kolo (finále, 5.2.2022)



SLOVENSKÝ POHÁR ŽIEN 2021-2022



Žreb 1. kola (štvrťfinále - na odvety, termíny 10. 11 a 1. 12. 2021):



ŠVK Pezinok - VKP Bratislava

VK Nové Mesto nad Váhom - Slávia EU Bratislava

Volley projekt UKF Nitra - HIT UCM Trnava

VK Prešov - VK Pirane Brusno



2. kolo (semifinále, na odvety, termíny 5. 1. 2021 a 19. 1. 2022):



víťaz Pezinok/VKP - víťaz Nové Mesto/Slávia EU

víťaz UKF Nitra/Trnava - víťaz Prešov/Brusno

3. kolo (finále, 5.2.2022)

Bratislava 22. júla (TASR) - V sídle Slovenskej volejbalovej federácie v Bratislave sa vo štvrtok uskutočnil žreb extraligy mužov a žien, ako aj Slovenského pohára mužov a žien pre súťažný ročník 2021/2022. Žrebovali sa aj ďalšie súťaže - 1. liga muži a žien a 1. liga juniorov a junioriek. Loptičky z osudia vytiahla hráčka VKP Bratislava Alexandra Vajdová.V extralige mužov bude štartovať sedem družstiev plus reprezentačný výber "Projekt RD SVF", ktorý bude hrať v upravenom režime. V súťaži nie je ani jeden nováčik, do novej sezóny sa neprihlásil tím VK KDS Šport Košice. V dlhodobej časti od 25. septembra do 26. februára družstvá odohrajú stretnutia každý s každým doma-vonku-doma. To je 21 kôl a 18 stretnutí pre každé družstvo, pričom vždy jeden pauzuje. V rámci tejto časti naviac odohrá družstvo Projekt RD SVF po dve kolá u každého súpera na jeho palubovke. Tieto stretnutia sa budú hrať v týždni, kde družstvo Projekt RD SVF odohrá v blokoch svoje stretnutia. Jeho výsledky sa započítavajú do tabuľky. Úradujúci majster Rieker UJS Komárno bude mať v 1. kole voľno, VK MIRAD UNIPO Prešov sa stretne s TJ Slávia Svidník, VK OSMOS Prievidza vyzve finalistu extraligy TJ Spartak Myjava a ŠŠV Trenčín si zmeria sily s VKP Bratislava.V play-off, ktoré odštartuje 5. marca, sa predstaví šestica účastníkov - bez Projektu RD SVF a ŠŠV Trenčín. Majster bude známy najneskôr 3. mája. Prvý a druhý tím po základnej časti postúpi rovno do semifinále, družstvá na 3. – 6. mieste zohrajú medzi sebou 3. - 6. a 4. – 5. na dve víťazstvá, pričom prvé a tretie sa hrá u lepšie umiestneného a druhé u horšie umiestneného po prvej časti súťaže. Semifinále a o 3. miesto sa bude hrať na tri víťazstvá a finále na štyri víťazné zápasy. Prelínaciu súťaž nehrá žiaden účastník extraligy mužov 2021-2022.V extralige žien bude štartovať deväť tímov aj s nováčikmi ŠVK Pezinok a VKP Bratislava. V prvej časti sezóny, ktorá potrvá od 25. septembra do 8. januára družstvá odohrajú stretnutia každé s každým dvakrát (doma-vonku). To je spolu 18 kôl, 16 stretnutí pre každé družstvo, pričom vždy má jeden voľno. V 2. časti súťaže (15. 1. - 26. 2.) sa tímy rozdelia na dve skupiny 1.- 4. a 5.- 9., kde v skupine odohrá každý s každým doma – vonku (6 stretnutí v skupine A a 8 stretnutí v skupine B). Všetky výsledky z prvej časti súťaže sa započítavajú. Obhajkyne titulu zo Slávie EU Bratislava sa v prvom kole predstavia na palubovke HIT UCM Trnava, Volley project UKF Nitra vyzve Projekt RD SVF, VK Prešov nastúpi proti VKP Bratislava, VK Nové Mesto nad Váhom privíta ŠVK Pezinok a VK Pirane Brusno má v prvom kole voľno.Play off sa začína 5. marca, nového majstra spoznáme najneskôr 30. apríla. Družstvo Projekt RD SVF už v play-off nehrá. V prípade, že sa po druhej časti súťaže umiestni do 8. miesta, družstvá umiestnené pod ním sa pre tretiu časť súťaže posunú o jedno miesto vyššie. Štvrťfinále sa bude hrať na dve víťazstvá, semifinále a finále na tri.V Slovenskom pohári mužov sa predstaví sedem tímov bez Projektu RD. Vo štvrťfinále na základe žrebu na seba narazia TJ Slávia Svidník a VK OSMOS Prievidza, Rieker UJS Komárno sa stretne s VKP Bratislava, obhajca Trofeje Štefana Pipu VK MIRAD UNIPO Prešov nastúpi proti TJ Spartak Myjava, ŠŠV Trenčín má voľný žreb a postúpil priamo do semifinále, ktoré sa bude žrebovať po skončení prvého kole.V SP žien sa na základe žrebu predstavia vo štvrťfinále dvojice ŠVK Pezinok - VKP Bratislava, VK Nové Mesto nad Váhom - Slávia EU Bratislava (obhajca), Volley projekt UKF Nitra - HIT UCM Trnava a VK Prešov - VK Pirane Brusno. V ženskej súťaži sa semifinále nebude žrebovať, ale pôjde sa podľa pavúka. Superfinále pre obe kategórie je na programe 5. februára.