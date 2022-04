Slávia EU zvíťazila v Nitre 3:1 a vyrovnala finálovú sériu na 1:1

Volley project UKF Nitra - VK Slávia EU Bratislava 1:3 (-25, -20, 26, -24)



142 min, rozhodovali: Schimpl, Moravčík, 800 divákov



zostavy

Volley project UKF: da Matová 1, Bodnárová 20, Vanessa 9, Jozeková 4, Hudecová 13, Diasová Godoiová 12, liberka Španková (Vojtechová 0, N. Kubová 0, Bobáňová 10).



VK Slávia EU: Sprattová 5, Doludová 13, Páneková 4, Palkovičová 9, A. Fričová 9, Anny 17, liberka Magdinová (Hašková 5, Piatuchovová 0, Kucserová 3, Horváthová 0).



/na zápasy: 1:1/

Hlasy trénerov /zdroj: svf.sk/



František Bočkay, tréner Nitry: "Dva sety bola Slávia lepšia, dva sety zase my, ale nevyhrali sme. Nakopili sme veľké množstvo chýb, ktoré by sme už v tejto fáze súťaže robiť nemali. V domácej hale sme neprihrávali tak, ako by sme si priali. Ďakujem, že do hľadiska prišlo toľko veľa ľudí, lebo toľko som ich v Nitre už dávno nevidel a verím, že nás prídu podporiť aj na budúci týždeň."



Michal Matušov, tréner Slávie: "Miestami nám akoby neskúsenosť niektorých hráčok spôsobovala na ihrisku vážne problémy. Napríklad pri nedôraze v kľúčových loptách, keď sme si nedokázali poradiť s mečbalovými loptami. Pre mňa to bol veľmi zvláštny zápas, s týmto súperom sme si prežili už viacero premrhaných koncoviek. Niekedy treba skúsiť niečo nezvyčajné a netradičné, keď veci nefungujú tak, ako by mali. Som veľmi rád, že sme to zvládli a vyrovnali sériu na 1:1."



Nitra 19. apríla (TASR) - Volejbalistiky Slávie EU Bratislava zvíťazili v druhom zápase finále play off Niké extraligy na palubovke tímu Volley project UKF Nitra 3:1. Vyrovnali tak stav série hranej na tri víťazstvá na 1:1. Tretí zápas je na palubovke Slávie EU na programe na budúci utorok.Nitranky dokázali finále odštartovať triumfom v Bratislave 3:2 a aj úvodný set druhého duelu ukázal, že súboj o titul bude mimoriadne vyrovnaný. Domáce sa dostali do vedenia 10:7, no následne prišla šnúra deviatich bodov Bratislavčaniek na 16:10. Tento moment hráčky spod Zobora nezlomil a dokázali ešte do konca setu vyrovnať na 24:24. V dramatickej koncovke však prvý set získali pre seba hosťujúce hráčky (27:25). V druhom dejstve naklonili "ekonómky" misky váh na svoju stranu štvorbodovou šnúrou na 11:7. Definitívne o zisku druhého setu rozhodli päťbodovou sériou na 18:11 a získali ho na 20.V treťom sete Nitra viedla aj 11:5, no napokon z toho bola dráma. Slávistky dokázali vyrovnať na 20:20, boli dve lopty od víťazstva, no k mečbalu sa ešte nedostali. Nitranky zvládli dramatickú koncovku a získali set na 26. Domáce neboli ďaleko od toho, aby duel dostali do tajbrejku, v štvrtom dejstve viedli 20:15 aj 24:21, no set si nechali prekĺznuť medzi prsty. Bratislavčanky uzavreli duel sériou piatich úspešných bodov.