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Slávia EUBA prešla cez Nové Mesto nad Váhom do semifinále
V semifinále SP doplnili trio VK Slovan Bratislava, VA UNIZA Žilina a Volley Project UKF Nitra, ktoré si vybojovalo postup už v stredu.
Autor TASR
Nové Mesto nad Váhom 19. novembra (TASR) - Volejbalistky KOOPERATIVA Slávia EUBA skompletizovali zoznam semifinalistiek Slovenského pohára, keď vo štvrťfinále vyradili VK Nové Mesto nad Váhom. Po domácom víťazstve 3:0 prehrali vo štvrtkovej odvete na palubovke súpera 1:3 a tak musel rozhodnúť zlatý set, ktorý hráčky Slávie EUBA ovládli 15:9. V semifinále SP doplnili trio VK Slovan Bratislava, VA UNIZA Žilina a Volley Project UKF Nitra, ktoré si vybojovalo postup už v stredu.
štvrťfinále SP - odveta:
VK Nové Mesto nad Váhom – KOOPERATIVA Slávia EUBA 3:1 (16, -18, 12, 21), zlatý set: 9:15
101 minút, rozhodovali: Štěpánek a Kováč, 200 divákov.
/prvý zápas: 0:3, postúpila Slávia EUBA/
VK Nové Mesto nad Váhom – KOOPERATIVA Slávia EUBA 3:1 (16, -18, 12, 21), zlatý set: 9:15
101 minút, rozhodovali: Štěpánek a Kováč, 200 divákov.
/prvý zápas: 0:3, postúpila Slávia EUBA/