Slávia EUBA sa po triumfe nad Pezinkom dotiahla na vedúci Slovan

Ilustračné foto. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Pozíciu favoritiek zvládli hráčky VA UNIZA Žilina, ktoré si poradili doma s VK Nové Mesto nad Váhom 3:1 a upevnili s 35 bodmi post tretieho tímu tabuľky.

Autor TASR
Bratislava 24. januára (TASR) - Volejbalistky Kooperativa Slávia EUBA sa v ženskej Niké extralige bodovo dotiahli na vedúci VK Slovan Bratislava. Po sobotňajšom víťazstve v dueli 16. kola na palubovke ŠVK Pezinok 3:0 majú 42 bodov ako Slovan, ktorý má však zápas k dobru. Pozíciu favoritiek zvládli hráčky VA UNIZA Žilina, ktoré si poradili doma s VK Nové Mesto nad Váhom 3:1 a upevnili s 35 bodmi post tretieho tímu tabuľky.



Niké extraliga žien - 16. kolo:

ŠK ELBA Prešov - ŠKM Liptovský Hrádok 3:0 (24, 20, 19)

82 minút, rozhodovali: Myšková a Andrejčák, 200 divákov



ŠVK Pezinok - Kooperativa Slávia EUBA 0:3 (-13, -20, -18)

68 minút, rozhodovali: Viktoríni-Lisá a Bartošovič



VA UNIZA Žilina - VK Nové Mesto nad Váhom 3:1 (19, 22, -21, 22)

103 minút, rozhodovali: Kováč a Mokrý, 850 divákov



HIT UCM Trnava - Volley project UKF Nitra 2:3 (19, -26, -13, 26, -13)

128 minút, rozhodovali: Szász, Gála






