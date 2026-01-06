< sekcia Šport
Slávia EUBA si v 13. kole poradila s Trnavou 3:0
Druhý tím súťaže tak odpovedal na prehru v predchádzajúcom kole so Slovanom Bratislava a zlepšil svoju zápasovú bilanciu na 11:2.
Autor TASR
Bratislava 6. januára (TASR) - Volejbalistky tímu Kooperativa Slávia EUBA Bratislava zvíťazili v utorkovom stretnutí 13. kola Niké extraligy nad družstvom HIT UCM Trnava 3:0. Druhý tím súťaže tak odpovedal na prehru v predchádzajúcom kole so Slovanom Bratislava a zlepšil svoju zápasovú bilanciu na 11:2.
volejbal-ženy - 13. kolo Niké extraligy:
ŠK ELBA Prešov - VK Pirane Brusno 1:3 (-21, 23, -15, -14)
89 minút, rozhodovali: Smolko a Hudák, 120 divákov
ŠKM Liptovský Hrádok - VA UNIZA Žilina 0:3 (-20, -18, -15)
78 minút, rozhodovali: Andrejčák a Holčík, 250 divákov
Kooperativa Slávia EUBA Bratislava - HIT UCM Trnava 3:0 (14, 17, 14)
62 minút, rozhodovali: Pivarček a Gerboc, 100 divákov
