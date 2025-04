Slávia EUBA vstúpila do finále lepšie, nad VKP zvíťazila 3:0

Niké extraliga - play off:



finále - prvý zápas /na 3 víťazstvá/:



Slávia Kooperativa EUBA Bratislava - VKP FTVŠ UK Bratislava 3:0 (16, 27, 14)



rozhodcovia: Juráček, Malík, 85 minút, 150 divákov



/stav série: 1:0/





Bratislava 19. apríla (TASR) - Volejbalistky tímu Slávia Kooperativa EUBA Bratislava vstúpili úspešne do finále Niké extraligy. V úvodnom stretnutí série o titul zvíťazili nad mestským rivalom 3:0 (16, 27, 14). Druhý duel je na programe v stredu 23. apríla o 19.00 na palubovke VKP.VKP mal lepší vstup do stretnutia, Slávistky sa dostali prvýkrát do vedenia až za stavu 15:14. Koncovku prvého setu však zvládli lepšie, keď ho ukončili šnúrou 7:0. V druhom sete viedli hosťujúce hráčky aj o štyri body (11:7), no domáce sa nevzdali a vo vyrovnanom boji ukázali lepšie nervy. Tretí set už následne ovládli.hlasy po stretnutí /zdroj: JOJ Šport/Michal Matušov, tréner Slávie EUBA:Pavol Bernát, tréner VKP: