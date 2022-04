Slavia má Feyenoord v živej pamäti, Trpišovský: Vieme, čo očakávať

Prvé zápasy štvrťfinále EKL 2021/2022:

18.45 Feyenoord Rotterdam - Slavia Praha /I. Schranz/

21.00 Olympique Marseille - PAOK Solún

21.00 FK Bodö/Glimt - AS Rím

21.00 Leicester City - PSV Eindhoven

Bratislava 7. apríla (TASR) - Futbalisti Slavie Praha v kádri so Slovákom Ivanom Schranzom odštartujú vo štvrtok o 18.45 h štvrťfinálový program Európskej konferenčnej ligy 2021/2022. V úvodnom stretnutí tejto fázy nastúpia na trávniku Feyenoordu Rotterdam, s ktorým už majú v tejto sezóne EKL svoje, a nie práve najpríjemnejšie, skúsenosti. O 21.00 h sú naplánované výkopy duelov Leicester City - PSV Eindhoven, FK Bodö/Glimt - AS Rím a Olympique Marseille - PAOK Solún.Slavia sa už s Feyenoordom stretla v skupinovej fáze premiérového ročníka tretej najprestížnejšej európskej klubovej súťaže. V Rotterdame prehrala 1:2 po výkone, za ktorý sa tréner Jindřich Trpišovský podľa vlastných slov hanbil. Doma remizovala 2:2, keď inkasovala vyrovnávajúci gól v nadstavenom čase. Teraz sa úradujúci český majster vráti na štadión De Kuip, kde naňho opäť čaká búrlivá atmosféra. "," povedal Trpišovský pre portál idnes.cz.Jeho asistent Zdeňek Houštecký dodal, že pre Slaviu je výhoda hrať prvý zápas u súpera: "."Na súpiske Slavie pre EKL nefiguruje ani stredopoliar Jakub Hromada, posledný slovenský zástupca v tejto súťaži je Schranz. Dvadsaťosemročný krídelník či útočník možno bude musieť zaskočiť na ľavom kraji defenzívy. Na tomto poste nastupuje Oscar Dorley z Libérie, ktorý síce cestoval do Holandska, ale pre zranenie členka nedohral nedeľný ligový súboj v Plzni (1:1). Schranz zvládol záskok na pozícii ľavého obrancu vo februári proti Fenerbahce Istanbul.Postupujúci z dua Feyenoord - Slavia narazí v semifinále na víťaza dvojzápasu medzi Marseille a Solúnom. Šlágrom štvrťfinálového programu bude konfrontácia Leicesteru s PSV Eindhoven. Anglický klub túži po ďalšej po trofeji po vlaňajšom zisku FA Cupu. "" vyhlásil kouč PSV Roger Schmidt pre agentúru AFP. Nepríjemné spomienky na skupinovú fázu má možnosť odčiniť AS Rím návratom do Nórska. Taliansky tím prehral na jeseň na ihrisku FK Bodö/Glimt zahanbujúco 1:6 a súpera nezdolal ani doma (1:1), takže aj jeho súper môže právom pomýšľať na postup.