Slavia mala postup na dosah, Trpišovský: Hráčom nie je čo vytknúť

Bratislava 29. augusta (TASR) - Po postupe Sparty Praha do hlavnej fázy Ligy majstrov 2024/25 túžil tento úspech zopakovať aj jej mestský rival Slavia. Po prehre na pôde Lille 0:2 na domácom ihrisku výborne odštartovala, vedenia sa ujala už v 5. minúte, ale napokon sa z postupu tešili Francúzi. Z dua slovenských reprezentantov Lukáš Haraslín - Ivan Schranz si tak zahrá prestížnu súťaž len krídelník Sparty.



Pražský Eden rozjasal rýchly gól Christosa Zafeirisa a diváci hnali "zošívaných" za druhým. Štvrť hodiny pred koncom však otupil snahu domácich Edon Zhegrova, keď vyrovnal na 1:1. To už bol na ihrisku aj striedajúci Schranz a práve slovenský útočník zariadil v 84. minúte druhý gól Slavie, keď dorazil zblízka strelu Mojmíra Chytila. Od tej chvíle začala veľká snaha za postupovou bodkou, alebo dostať zápas aspoň do predĺženia. To mohol po výbornej individuálnej akcii zaistiť Zafeiris, ale na konci riadneho hracieho času už druhýkrát v zápase trafil len brvno. V nadstavení mal šancu po oblúčiku Schranza aj Chytil, nasledovala nepresná rana Igoha Ogbuu, no najmä obrovská príležitosť Matěja Juráska. No český reprezentant nedokázal zo siedmich metrov hlavou usmerniť medzi žrde presný center Lukáša Provoda. Slovinský rozhodca Slavko Vinčič potom napriek viacerým zdržaniam ukončil zápas na sekundu presne po pridaných minútach. "Mrzí ma to, hlavne ten nadstavený čas, pretože pridal dokopy len sedem minút, aj keď tam bolo množstvo skúmaní a zdržiavania," krútil hlavou tréner Jindřich Trpišovský v pozápasovom rozhovore.



Kritike sa arbiter nevyhol ani pri slovách kapitána Jana Bořila: "Rozhodca to nezvládol, od začiatku zdržiavali a on to nechával tak. A keď na konci ukazoval ďalšie nadstavenia, tak to vo výsledku ukončil ešte skôr, ako mal. Bol to krásny zápas a rozhodca ho bohužiaľ ovplyvnil."



Slavia si tak zahrá Európsku ligu, ktorú mala istú už pred touto sezónou. "Ukázali sme, že na to máme. Ukázali sme silu, odvahu, srdce. Trápia nás výstavné šance, ktoré sme nedali v závere. Tie keby sme premenili, postúpime," citoval Bořila portál idnes.cz.



Napriek tomu, že Pražania boli po zápase smutní, fanúšikovia ich vytlieskali. Výkonom totiž Trpišovského mužstvo zaujalo aj hráčov hostí. "Thomas Meunier (obranca Lille) mi po zápase hovoril, že hral vo Francúzsku, v Nemecku, ale nikde nezažil takú intenzitu a po tridsiatich minútach si hovoril, že to predsa musí skončiť. Také vecí si veľmi vážim. Dali sme do toho všetko, ale chýbali nám centimetre. Vstúpili sme do toho, ako sme chceli, nenechali sme súperovi žiadny priestor a už v 30. sekunde sme mali šancu. V závere sme sa ocitli v ťažkej pozícii po obdržanom góle, ale aj tak sme dali gól na 2:1 a bojovali sme až do konca. Niekedy hneď po zápase viete, kde boli nejaké chyby, ale dnes ma nenapadá žiadna vec. Preto sme ani nevyužili piate striedanie, pretože všetci boli v 'laufe' a tím fungoval skvele. V zaisťovaní, napádaní i dostupovaní. Súperovi sa potom ťažko reaguje, keď ten zápas takto rozohráte. Snáď okrem produktivity, alebo lepšieho vyriešenia nejakej šance, nie je čo vytknúť. Hovorím to málokedy, ale chýbal nám zlomok šťastia. Verím, že v predĺžení by sme mali navrch, pretože ich obrancovia toho mali plné zuby," uzavrel Trpišovský.