Slavia po prehre s Arsenalom nevešia hlavu, Arteta: Nebolo to ľahké
Autor TASR
Praha 5. novembra (TASR) - Tréner futbalistov Slavie Praha Jindřich Trpišovský po utorňajšej prehre s Arsenalom pochválil svoj tím za výkon. Český majster podľahol jednému z lídrov Ligy majstrov 0:3, pričom podľa stredopoliara Lukáša Provoda bol výsledok až príliš krutý. „Bránili sme dosť dobre na to, aby to nedopadlo takýmto výsledkom,“ konštatoval pre slavia.cz.
Práve Provod bol po polhodine hry v hlavnej úlohe situácie, ktorá viedla k prvému gólu Arsenalu. Po jeho ruke nasledovala penalta, z ktorej Bukayo Saka otvoril skóre. „Bránil som Gabriela, vyskočil som a od jeho hlavy išla lopta do mojej a potom do ruky. Želal som si, aby to VAR neriešil, ale to sa stane málokedy. Smoliarsky moment,“ poznamenal Provod. Favorizovaný Arsenal si už v prvom polčase vytvoril prevahu, domácich prestrieľal 11:5, z toho na bránu 5:0. Tímy išli na prestávku za stavu 0:1, londýnsky klub ho však už krátko po zmene strán upravil gólom Mikela Merina, ktorý v 68. minúte upravil aj na konečných 3:0 pre hostí.
Pre Slaviu to bola druhá prehra v hlavnej fáze LM, predtým rovnakým výsledkom podľahla aj ďalšiemu favoritovi Interu Miláno. „Dali sme do toho maximum. Mali sme dobré pasáže, najmä vstup do zápasu. Prvý polčas bol od nás na hranici možností, žiaľ, prišla penalta. Skvelé minizápasy odohrala väčšina hráčov, musím ich pochváliť,“ konštatoval tréner Slavie Jindřich Trpišovský. Mrzelo ho, že druhý a tretí gól prišli po výraznejších chybách. „Najlepšie tímy to trestajú, taká je Liga majstrov. Je to prehra, ale nevešiame hlavu. Hrali sme na riziko, máme si zo zápasu čo odniesť. Veľký kredit patrí súperovi, ktorý je skvelý a znovu to ukázal. Naši hráči sa mu postavili s veľkým odhodlaním,“ konštatoval Trpišovský, ktorý napokon nezaradil do zostavy žiadneho slovenského hráča. Útočník Erik Prekop bol na lavičke, brankár Dominik Javorček a útočník Ivan Schranz absentujú pre zranenia.
Jednou z hlavných udalostí zápasu bol štart stredopoliara Maxa Dowmana, ktorý sa stal vo veku 15 rokov a 308 dní najmladším hráčom v histórii Ligy majstrov. Tréner Mikel Arteta ho poslal na trávnik v 73. minúte namiesto Leandra Trossarda. Dowman prekonal rekord Youssoufu Moukoka z Dortmundu, ktorý v roku 2020 nastúpil vo veku 16 rokov a 18 dní. „Keď ho vidíte na ihrisku, ani by ste to o jeho veku nepovedali. Samozrejme, že striedajúci hráč má vždy viac energie, ale on ustál aj tvrdé súboje. Hrať v pätnástich rokoch na takej úrovni je extrém, absolútne nevídané. Pre Arsenal je to, rovnako ako v prípade Lewisa-Skellyho, fantastické, že dokáže vychovať takého hráča z vlastnej akadémie,“ poznamenal Trpišovský. Mladíka pochválil aj tréner Arsenalu Arteta, ktorý mu už dvakrát dal príležitosť aj v Premier League. „S prvou loptou, ktorú dostal, sa postavil súperovi, začal driblovať a získal faul. To je osobnosť s odvahou, ktorá sa nedá naučiť. Buď ju máte, alebo nie, a nezáleží na tom, čo hovorí údaj v jeho pase. Je pripravený prispôsobiť sa a podať dobrý výkon, takže som s tým naozaj spokojný,“ konštatoval Arteta.
Arsenal má aj po štvrtom zápase v LM stopercentnú bilanciu a je v tesnom závese za Bayernom Mníchov, ktorý je líder vďaka lepšiemu skóre. V stredu sa im ešte mohol vyrovnať Inter Miláno, ktorý čakal súboj s Kajratom Almaty. Arteta vyzdvihol výkon tímu, ktorý dosiahol desiate víťazstvo po sebe v súťažnom zápase. „Som naozaj spokojný s víťazstvom, navyše štvrtýkrát po sebe bez inkasovaného gólu. Hráčom som hovoril, že nás čaká naozaj ťažký zápas proti tímu, ktorý hrá veľmi intenzívne. Bolo ťažké dosiahnuť plynulosť zápasu, keďže tam bolo veľa krátkych herných sekvencií, faulov a prerušení,“ citoval Artetu oficiálny web Arsenalu. Výkonom ho potešilo Merino, Dowman aj Andre Harriman-Annous. „Na konci to už vyzeralo dobre, ale nebol to pre nás pohodlný zápas. Okrem víťazstva ma teší aj fakt, že hráči, ktorí veľa nehrávajú, podali naozaj dobrý výkon,“ dodal Arteta.
