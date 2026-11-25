< sekcia Šport
Slavia podľahla Villarrealu 0:1, Barca vyhrala v Baku hladko 4:1
Futbalisti Slavie Praha so slovenským reprezentantom Ivanom Schranzom nezvíťazili ani vo svojom piatom zápase ligovej fázy Ligy majstrov.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 25. novembra (TASR) - Futbalisti Slavie Praha so slovenským reprezentantom Ivanom Schranzom nezvíťazili ani vo svojom piatom zápase ligovej fázy Ligy majstrov, keď v stredu podľahli doma Villarrealu tesne 0:1. Barcelona naopak pridala štvrtý triumf, na pôde Sabahu Baku vyhrala poľahky 4:1.
Barcelona nastúpila na Olympijskom štadióne v Baku s viacerými zmenami v zostave, ale bez problémov potvrdila úlohu veľkého favorita. V 31. minúte sa presadil z dorážky Anthony Gordon, O chvíľu mu vzal druhý gól VAR, no v 51. minúte stál opäť na správnom mieste a znovu z dorážky upravil na 2:0. Po hodine to bolo už 4:0 pre hostí, keď skórovali aj Karim Adeyemi a Gabriel Jesus. Čestný úspech domácich dosiahol v 63. minúte Joy Mickels.
Diváci v Prahe v prvom polčase veľa vzruchu nevideli. Hral sa taktický futbal bez šancí. Zaujímavejšie momenty prišli až v závere. Domáci si v 43. minúte vypracovali prvú šancu, brankár hostí strelu Wiktora Nowaka vyrazil len pred seba a Mubarak Suleiman ju dorazil do siete, stál však v ofsajde. O pár minúte neskôr Renato Veiga ako posledný fauloval Mojmíra Chytila a rozhodca vytiahol červenú. Opäť však zasiahol VAR a zmenil verdikt na žltú kartu. Villarreal mal prvú veľkú šancu v 63. minúte a využil ju, keď strelou v šestnástke trafil k žrdi Tajon Buchanan. Slavia si v závere vypracovala tlak, ale vyrovnať nedokázala ani s Ivanom Schranzom, ktorý nastúpil v 83. minúte. Smolu mala aj na VAR, ktorý v závere odvolal aj penaltu v jej prospech.
Barcelona nastúpila na Olympijskom štadióne v Baku s viacerými zmenami v zostave, ale bez problémov potvrdila úlohu veľkého favorita. V 31. minúte sa presadil z dorážky Anthony Gordon, O chvíľu mu vzal druhý gól VAR, no v 51. minúte stál opäť na správnom mieste a znovu z dorážky upravil na 2:0. Po hodine to bolo už 4:0 pre hostí, keď skórovali aj Karim Adeyemi a Gabriel Jesus. Čestný úspech domácich dosiahol v 63. minúte Joy Mickels.
Diváci v Prahe v prvom polčase veľa vzruchu nevideli. Hral sa taktický futbal bez šancí. Zaujímavejšie momenty prišli až v závere. Domáci si v 43. minúte vypracovali prvú šancu, brankár hostí strelu Wiktora Nowaka vyrazil len pred seba a Mubarak Suleiman ju dorazil do siete, stál však v ofsajde. O pár minúte neskôr Renato Veiga ako posledný fauloval Mojmíra Chytila a rozhodca vytiahol červenú. Opäť však zasiahol VAR a zmenil verdikt na žltú kartu. Villarreal mal prvú veľkú šancu v 63. minúte a využil ju, keď strelou v šestnástke trafil k žrdi Tajon Buchanan. Slavia si v závere vypracovala tlak, ale vyrovnať nedokázala ani s Ivanom Schranzom, ktorý nastúpil v 83. minúte. Smolu mala aj na VAR, ktorý v závere odvolal aj penaltu v jej prospech.
Liga majstrov - 5. kolo ligovej fázy:
Sabah Baku - FC Barcelona 1:4 (0:1)
Góly: 63. Mickels - 31. a 51. Gordon, 55. Adeyemi, 60. Jesus
Slavia Praha - Villarreal CF 0:1 (0:0)
Gól: 63. Buchanan
/Schranz za domácich od 83. min/
Sabah Baku - FC Barcelona 1:4 (0:1)
Góly: 63. Mickels - 31. a 51. Gordon, 55. Adeyemi, 60. Jesus
Slavia Praha - Villarreal CF 0:1 (0:0)
Gól: 63. Buchanan
/Schranz za domácich od 83. min/