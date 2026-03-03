Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Slavia podľahla vo štvrťfinále Českého pohára Jabloncu

Ilustračná snímka. Foto: TASR

V úvode zápasu to nevyzeralo na prekvapenie, keďže v 6. minúte poslal favorita do vedenia Mubarak Suleiman.

Autor TASR
Praha 3. marca (TASR) - Futbalisti Slavie Praha vypadli už vo štvrťfinále Českého pohára. „Zošívaní“ nestačili v utorňajšom stretnutí na pôde Jablonca na domáci tím, ktorému podľahli po jedenástkovom rozstrele 2:3. Zápas sa v riadnom hracom čase a predĺžení skončil výsledkom 2:2.

V úvode zápasu to nevyzeralo na prekvapenie, keďže v 6. minúte poslal favorita do vedenia Mubarak Suleiman. Po zmene strán však vyrovnal Jan Chramosta a vedenie domácim zabezpečil v 80. minúte striedajúci Ebriha Singhateh. Súčasného lídra najvyššej českej súťaže zachránil v nadstavenom čase gól Youssouphu Mbodjiho, no v rozstrele z 11 m zaváhali hneď traja hráči Slavie. V tom čase už na ihrisku nebol slovenský útočník Erik Prekop, ktorý figuroval v základnej zostave „zošívaných“ a hral do 78. minúty.
