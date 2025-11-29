< sekcia Šport
Slavia pokračuje bez prehry, zdolala Slovácko
Slavia na domácej pôde nedopustila prekvapenie a s priebežne posledným Slováckom si poradila 3:0.
Autor TASR
Praha 29. novembra (TASR) - Futbalisti Baníka Ostrava zvíťazili v domácom dueli 17. kola českej ligy nad Duklou Praha 3:1. K ich tretiemu triumfu v sezóne pomohol aj slovenský brankár Dominik Holec, jeho krajan útočník Jakub Pira hral do 84. minúty. Baník vstupoval do zápasu po šiestich dueloch bez výhry ako posledný tím tabuľky. Vďaka trom bodom sa posunul na priebežnú 12. priečku.
Ďalší Slovák Dávid Krčík otvoril v drese Karvinej skóre duelu na pôde Zlína, hostia napokon zvíťazili 3:1. Slovenský obranca premenil v 54. minúte pokutový kop a pripísal si už šiesty presný zásah v tejto sezóne. Tretí Jablonec prehral na ihrisku Hradca Králové 0:2, v drese domácich odohral celý duel Sebastian Dancák.
Slavia na domácej pôde nedopustila prekvapenie a s priebežne posledným Slováckom si poradila 3:0. Dva góly strelil Mojmír Chytil a presadil sa aj útočník Tomáš Chorý. V závere dostal loptu do siete i Slovák Erik Prekop, no prvý gól v drese Slavie mu odoprel ofsajd. Druhá Sparta stráca pred nedeľným duelom s Pardubicami na svojho rivala päť bodov.
Česká liga - 17. kolo:
SK Slavia Praha - 1. FC Slovácko 3:0 (2:0)
Góly: 17. a 63. Chytil (prvý z 11 m), 37. Chorý
/E. Prekop od 71. min - F. Vaško a P. Blahút celý duel, M. Šviderský druhý polčas, M. Koscelník na lavičke/
FC Zlín - MFK Karviná 1:3 (0:0)
Góly: 74. Ulbrich - 54. KRČÍK (z 11 m), 57. Samko, 71. Boháč
/S. Belaník na lavičke - D. Krčík celý zápas/
FC Hradec Králové - FK Jablonec 2:0 (0:0)
Góly: 54. a 84. Slončík
/S. Dancák celý zápas, A. Griger od 89. min, J. Uhrinčať na lavičke - S. Lavrinčík od 83. min/
FC Baník Ostrava - FK Dukla Praha 3:1 (2:0)
Góly: 33. Kričfaluši, 40. Kohút, 59. Boula - 90. Kroupa
/D. Holec odchytal celý zápas, J. Pira do 84. min, M. Rusnák na lavičke, V. Budinský na lavičke - J. Kadák od 31. min/
