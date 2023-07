Slavia Praha angažovala Sinyana: Cítil som sa žiadaný

Praha 4. júla (TASR) - Český futbalový klub Slavia Praha angažoval gambijského obrancu Sheriffa Sinyana. Dvadsaťšesťročný stopér podpísal s klubom z Edenu ročnú zmluvu s dvojročnou opciou.



Sinyan naposledy pôsobil v nórskom Molde FK, s ktorým si v uplynulej sezóne zahral skupinovú fázu Európskej konferenčnej ligy a vyhral ligový ročník domácej Eliteserien. "Sheriffa sledujeme dlhodobo a sme si vedomí čiastočného rizika, ktoré týmto príchodom podstupujeme. Nad aktuálnym zranením však prevažuje viera trénera a nás všetkých v jeho potenciál. Máme na neho iba pozitívne referencie. Veríme mu, chceme to skúsiť a dohodli sme sa na férových podmienkach pre obe strany. Verím, že vďaka starostlivosti našich lekárov a fyzioterapeutov vybehne na trávnik v plnej sile čo najskôr," uviedol pre oficiálnu stránku Slávie športový riaditeľ Jiří Bílek.



V hľadáčiku trénerského štábu Jindřicha Trpišovského bol päťnásobný reprezentant Gambie už pred dvoma rokmi, no úradujúci nórsky šampión ponuky Slavie odmietal. "Som šťastný a vďačný, že tu môžem byť. Po rozhovoroch s trénerom a športovým riaditeľom som sa cítil v klube žiadaný. Prešiel som zložitým obdobím, teraz sa však už cítim oveľa lepšie. Futbal, ktorým sa Slavia prezentuje, je atraktívny a mohol by mi sedieť. Slavia je top mužstvo, ktorému sa darí v Európe aj na domácej scéne. Chcem byť jej súčasťou," povedala nová akvizícia vicemajstra ČR.