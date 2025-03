Slavia Praha má na čele 13-bodový náskok na Spartu

Praha 16. marca (TASR) - Slovenský futbalista Erik Prekop gólom zariadil víťazstvo Baníka Ostrava 1:0 v stretnutí 26. kola českej ligy na pôde Viktorie Plzeň. Piate ligové čisté konto si v drese hostí pripísal slovenský brankár Dominik Holec. Baník v tabuľke o bod preskočil svojho súpera a na tretej priečke stráca na druhú Spartu Praha takisto bod. Pozíciu lídra si upevnila Slavia Praha víťazstvom 3:0 nad Jabloncom. "Zošívaní" majú na čele 13-bodový náskok na mestského rivala Spartu.



Beznádejne posledné České Budějovice prehrali šiesty ligový duel za sebou. Doma podľahli Karvinej 2:3, triumf hostí zariadil hetrikom český útočník Filip Vecheta.







Česká liga - 26. kolo:



SK Slavia Praha - FC Jablonec 3:0 (3:0)



Góly: 9. Ogbu, 18. Chorý (z 11 m), 34. Hanuš (vlastný)



/I. Schranz hral do 73. minúty - D. Hollý hral do 46. min/







Viktoria Plzeň - Baník Ostrava 0:1 (0:1)



Gól: 23. PREKOP



/M. Tvrdoň bol na lavičke náhradníkov - D. Holec, T. Rigo a E. Prekop odohrali celý duel, M. Rusnák hral od 86. min/







Dynamo České Budějovice - MFK Karviná 2:3 (2:1)



Góly: 2. Ogiomade, 37. Lapeš (vlastný) - 26., 64. a 72. Vecheta (prvý z 11 m)



/R. Križan bol na lavičke náhradníkov - K. Vallo, D. Krčík odohrali celý zápas, M. Tomič hral do 46. minúty/







SK Sigma Olomouc - FC Hradec Králové 1:2 (0:2)



Góly: 62. Kliment - 20. Horák, 25. Vlkanova



/T. Digaňa bol na lavičke náhradníkov - A. Griger hral do 69. minúty, L. Čmelík hral od 88. min/