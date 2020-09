LIGA MAJSTROV:Slavia Praha nastúpi proti Midtjyllandu alebo Young Boys

Žreb play off Ligy majstrov 2020/2021:



majstrovská vetva:



Slavia Praha - FC Midtjylland/Young Boys Bern



Maccabi Tel Aviv/Dinamo Brest - Red Bull Salzburg



Olympiakos Pireus - Omonia Nikózia/CZ Belehrad



Karabach Agdam/FK Molde - Ferencváros Budapešť/Dinamo Záhreb







ligová vetva:



FC Krasnodar - PAOK Solún/Benfica Lisabon



KAA Gent/Rapid Viedeň - Dynamo Kyjev/AZ Alkmaar







Kalendár Ligy majstrov 2020/2021:



22.-23. septembra: 1. zápasy play off



29.-30. septembra: 2. zápasy play off



1. októbra: žreb skupinovej fázy



20.-21. októbra: 1. kolo skupinovej fázy



27.-28. októbra: 2. kolo skupinovej fázy



3.-4. novembra: 3. kolo skupinovej fázy



24.-25. novembra: 4. kolo skupinovej fázy



1.-2. decembra: 5. kolo skupinovej fázy



8.-9. decembra: 6. kolo skupinovej fázy



14. decembra: žreb osemfinále



16., 17., 23., 24. februára 2021: 1. zápasy osemfinále



9., 10., 16., 17. marca: 2. zápasy osemfinále



19. marca 2021: žreb štvrťfinále, semifinále a finále



6.-7. apríla: 1. zápasy štvrťfinále



13.-14. apríla: 2. zápasy štvrťfinále



27.-28. apríla: 1. zápasy semifinále



4.-5. mája: 2. zápasy semifinále



29. mája: finále (Istanbul)



Nyon 1. septembra (TASR) - Futbalisti Slavie Praha sa v play off Ligy majstrov stretnú s víťazom zápasu 3. predkola FC Midtjylland - Young Boys Bern. Český šampión figuroval pri utorkovom žrebe majstrovskej vetvy medzi nasadenými tímami. V porovnaní s predkolami sa play off odohrá na dva zápasy, prvé sú na programe 22. a 23. septembra, odvety o týždeň neskôr. Slavia začne doma.Švajčiarsky Bern vyradil v 2. predkole KÍ Klaksvík z Faerských ostrovov, súpera slovenského majstra Slovana Bratislava v 1. predkole LM. Slovan zápas s Klaksvíkom neodohral, pretože po prílete do dejiska stretnutia lekári hlásili pozitívny test na koronavírus u jedného člena z výpravy "belasých". Po stretnutí so zástupcami UEFA padlo rozhodnutie, že Slovan môže na zápas nastúpiť, avšak v náhradnom termíne a s náhradným tímom. Aj v druhej výprave Slovana sa však po prílete do krajiny objavil pozitívny prípad. UEFA napokon skontumovala zápas v prospech Faerčanov. S Klaksvíkom sa Slovan ešte môže stretnúť v 3. predkole EL, žreb je na programe v utorok 1. septembra.Okrem pražského klubu vstúpili do play off tri majstrovské tímy. Rakúsky zástupca Red Bull Salzburg zabojuje o účasť v skupinovej fáze proti úspešnému z duelu Maccabi Tel Aviv - Dinamo Brest, grécky šampión Olympiakos Pireus sa stretne s cyperským tímom Omonia Nikózia alebo so srbským klubom CZ Belehrad. V Omnii pôsobia aj dvaja Slováci - útočník Miroslav Ďuriš a jeho bývalý kolega z reprezentácie obranca Tomáš Hubočan. Ich krajan Michal Škvarka musí s Ferencvárosom Budapešť najprv prejsť cez Dinamo Záhreb, v prípade postupu ho čaká v Karabach Agdam alebo FK Molde.Víťazi play off doplnia 26 istých účastníkov skupinovej fázy Ligy majstrov. Tá sa začne v porovnaní s predošlými sezónami približne s mesačným oneskorením 20.-21. októbra, finále v Istanbule sa uskutoční 29. mája budúceho roka. Neúspešní z play off sa predstavia v skupinovej fáze Európskej ligy.