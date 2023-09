Slavia Praha remizovala v derby so Spartou 1:1, Haraslín vyrovnal

Česká liga - 9. kolo:



SK Slavia Praha - AC Sparta Praha 1:1 (0:0)



Góly: 58. Jurečka (z 11 m) – 90.+10 HARASLÍN (z 11 m), ČK: 88. Bořil – 88. Krejčí



/I. Schranz hral do 90.+5 minúty a dostal ŽK, M. Tomič (Slavia) hral od 90.+5 minúty - L. Haraslín nastúpil v 61. min a dostal ŽK/





FC Hradec Králové - FK Jablonec 1:0 (1:0)



Gól: 17. Horák, ČK: 72. Hurtado (Jablonec)



/P. Bajza odchytal celý zápas, S. Dancák (obaja Hradec Králové) odohral celý duel a dostal ŽK/





FC Viktoria Plzeň - FK Pardubice 6:2 (3:1)



Góly: 23. Kalvach, 27. Dweh, 45. Hranáč, 53. JIRKA (z 11 m), 82. a 85. Durosinmi – 13. Darmovzal, 90.+1 Daněk



/E. Jirka odohral celý zápas, M. Tvrdoň nastúpil v 18. minúte - V. Budinský odchytal celé stretnutie/

Praha 24. októbra (TASR) - Slovenský futbalista Lukáš Haraslín zariadil v 9. kole českej ligy remízu Sparty v pražskom derby na pôde Slavie 1:1. Domáci viedli od 59. minúty, keď Václav Jurečka premenil penaltu. Dvadsaťsedemročný slovenský reprezentant však v nadstavení skóroval rovnako z pokutového kopu. "" tak nevyužili v priamom súboji o prvé miesto šancu na posun do čela tabuľky a za svojím súperom zaostávajú o skóre.Oba tímy sa naladili na nedeľňajší šláger víťazne, keď zvládli svoje zápasy v Európskej lige. Slavia uspela na ihrisku Servette Ženeva 2:0, Sparta vstúpila do skupinovej fázy triumfom nad Arisom Limassol 3:2. Prvý polčas nepriniesol veľké príležitosti. V 55. minúte Ekvádorčan Angelo Preciado fauloval Muhameda Tijaniho a rozhodca po dlhom rozhodovaní odpískal penaltu. Jurečka oklamal brankára a poslal loptu do druhej strany. V nastavenom čase Igoh Ogbu zahral rukou v šestnástke a hostia dostali šancu vyrovnať z penalty. Slovenský reprezentant ju premenil. Duel nedohrali obaja kapitáni Jan Bořil a Ladislav Krejčí, ktorých po vzájomnej šarvátke vylúčil rozhodca Ladislav Sziksza.V ďalších dueloch FC Viktoria Plzeň zvíťazila nad FK Pardubice jednoznačne 6:2. V zápase sa strelecky presadil aj Slovák Erik Jirka, ktorý premenil penaltu. Domácim patrí s 19 bodmi tretie miesto, Pardubice sú na dvanástej priečke. V ďalšom dueli 9. kola triumfovali hráči FC Hradec Králové nad FK Jablonec 1:0.