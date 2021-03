Slavia Praha s gólmi nešetrila, nad Karlovými Varmi zvíťazila 10:3

sumáre:

SK Slavia Praha – FC Slavia Karlove Vary 10:3 (6:1)



Góly: 34., 38. Tecl, 45+1. a 86. Tecl, 24. a 58. Višinský, 26. a 50. Lingr, 4. Traore (z 11 m), 66. Brabec (vlastný) - 42. Skala, 53. Tůma, 85. Fencl



/za domácich Rigo do 55. min/





FC Slovan Liberec – SK Dynamo České Budějovice 1:0 (0:0)



Gól: 89. Pešek



/Koscelín celé stretnutie, Faško do 72. min – Králik a Skovajsa celé stretnutie, Jánošik od 78. min/







FK Teplice – FC Zbrojovka Brno 2:0 (0:0)



Góly: 59. Vukadinovič, 71. Kodad



/za hostí Bariš a Štepanovský do 60. min/

Praha 3. marca (TASR) – V osemfinálovom zápase českého futbalového pohára rozstrieľala v Edene Slavia Praha karlovarskú Slaviu 10:3 a postúpila do štvrťfinále. Štyrmi gólmi sa blysol Stanislav Tecl.V súboji prvoligistov bojujúcich o záchranu Teplice nad Brnom 2:0 a postúpili do ďalších bojov. V drese hostí hrali do 60. minúty slovenský brankár Damián Bariš a stredopoliar Peter Štepanovský.Štvrťfinále si zahrá aj FC Slovan Liberec, ktorý zdolal České Budějovice 1:0. Duel rozhodol gól Jakuba Peška minútu pred koncom riadneho hracieho času.